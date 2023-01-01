Електробритва Philips

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Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Електробритва S5887/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Електробритва S5887/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги
Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Електробритва S5887/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ретельне гоління, дбайливе до шкіри
Електробритва S5887/10 серії 5000 для вологого та сухого гоління забезпечує ретельне гоління, зрізаючи більше волосся за раз*. Бритва з технологією SkinIQ зчитує та адаптується до густоти волосся для кращого комфорту шкіри. Переглянути усі переваги
Для вологого та сухого гоління
Усього:
Леза SteelPrecision роблять 90 000 зрізань за хвилину, забезпечуючи ретельне гоління. 45 високоефективних лез, що самі заточуються і виготовлені в Європі.
Повністю гнучкі головки обертаються на 360° для повторення контурів обличчя. Насолоджуйтеся оптимальним контактом зі шкірою для ретельного та комфортного гоління.
Адаптуйте гоління відповідно до власних потреб. Завдяки вологому і сухому використанню можна вибрати комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління. Можна голитися з використанням гелю або пінки, навіть у душі.
Електробритва має розумний датчик адаптації потужності, що зчитує густину волосся на обличчі 250 разів за секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого й лагідного гоління.
Нову форму бритвених головок розроблено для точності. Поверхню вдосконалено каналами, які спрямовують волосся і створені для переміщення волосся в ефективне положення для зрізання.
Заряджайте бритву повністю лише за 1 годину завдяки потужній та енергоефективній літій-іонній батареї. Поспішаєте? Під’єднайте бритву до електромережі на 5 хвилин для 1 повного гоління.
У Philips ми дбаємо про відповідність екологічним стандартам усіх аспектів виготовлення нашої продукції. Ми прагнемо зменшити обсяги відходів і мінімізувати кількість USB-адаптерів, які випускаємо на ринок. Якщо вам потрібен адаптер, відповідний блок живлення доступний на веб-сайті: www.philips.com/support
У виробництві наших лез використовується 100%-во відновлювана електроенергія, а наша упаковка виготовлена з матеріалів, які можна переробити. Усі бритви постачаються з екопаспортом.
Інтуїтивний дисплей показує відповідну інформацію, забезпечуючи найкраще гоління. Цей інтерфейс включає: 3-рівні стану батареї, поради щодо чищення та індикатор блокування для транспортування.
Мотор і батарея наших бритв розроблені для довговічності та забезпечують довготривалу потужність під час гоління.
Очищуйте бритву без жодних проблем. Натиснувши кнопку, відкрийте бритвену головку і промийте водою.
Доповніть вигляд за допомогою висувного точного тримера бритви. Він вбудований у корпус бритви і є ідеальним варіантом для догляду за вусами та підстригання бакенбардів.
Протягом двох років бритвені головки зрізають до 9 мільйонів волосків на обличчі. Замінюйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність.
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