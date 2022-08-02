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BRE735/00
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Чи може епіляція пошкодити лімфатичні судини під пахвами?
Чи слід використовувати епілятор або жіночу бритву Philips на вологій чи сухій шкірі?
Чи безпечно використовувати захисну сітку на всьому тілі?
Чи можна полоскати вироби для депіляції Philips?
Як прикріпити гребінець до тримера для зони бікіні Philips?
Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?
Чи можна подорожувати з моїм пристроєм Philips для підстригання волосся або догляду?
Як користуватися насадками епілятора Philips?
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