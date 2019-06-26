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Більше не доступний
Бритва з однією сіткою
8 год. заряджання
1 аксесуар
Плаваюча захисна сітка природно ковзає по вигинах та контурах, щільно прилягаючи до шкіри для рівномірного гоління.
Тримери із заокругленими кінчиками спереду та ззаду сітки для гоління забезпечують гладке ковзання бритви по шкірі та захищають від подряпин для безпечного гоління.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Нагороди
4.2
з 5
92
Відгуки
82%
рекомендують цей виріб
OlenaLa
26/06/2019
Україна
Чудова легенька, зручна бритва
Будучи власником чутливої шкіри зупинилася на даній бритві, поставила б шість зірочок, якщо б була така можливість, так як ні подразнень ні вростання більше немає, бритва легка, не дряпає, добре збриває волоски. Користуюсь більше 2-х років
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Натали
21/11/2018
Україна
Хорошая бритва
Все нравится. Только после 2-х лет использования треснула сетка. Подскажите возможно ли ее поменять?
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління
Ariane89
20/04/2023
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo wygodny w użyciu
Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .
Плюси
Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd
Мінуси
Drogie części wymienne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro