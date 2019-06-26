КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління
  • Гладке ковзання для безпечного гоління

Більше не доступний

SatinShave AdvancedЕлектробритва для вологого та сухого гоління

BRL130/00

4.2
| (92) Відгуки | 82% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Гладке ковзання для безпечного гоління
Насолоджуйтеся ретельним, проте лагідним голінням ніг і тіла. Жіноча бритва SatinShave Advanced забезпечує гладеньку шкіру навіть у душі або ванні. Позбудьтеся волосся на шкірі без подразнення простим та зручним способом.
Переглянути всі переваги

Гладке ковзання для безпечного гоління

  • Бритва з однією сіткою

  • 8 год. заряджання

  • 1 аксесуар

Плаваюча захисна сітка для рівномірного гоління

Плаваюча захисна сітка для рівномірного гоління

Плаваюча захисна сітка природно ковзає по вигинах та контурах, щільно прилягаючи до шкіри для рівномірного гоління.

Тримери із гладкими кінчиками захищають від подряпин

Тримери із гладкими кінчиками захищають від подряпин

Тримери із заокругленими кінчиками спереду та ззаду сітки для гоління забезпечують гладке ковзання бритви по шкірі та захищають від подряпин для безпечного гоління.

Перший епілятор з S-подібною ручкою

Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

Нагороди

  • Award image AWARD-612378

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.2

з 5

92

Відгуки

82%

рекомендують цей виріб

26/06/2019

Україна

Україна

Чудова легенька, зручна бритва

Будучи власником чутливої шкіри зупинилася на даній бритві, поставила б шість зірочок, якщо б була така можливість, так як ні подразнень ні вростання більше немає, бритва легка, не дряпає, добре збриває волоски. Користуюсь більше 2-х років

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

21/11/2018

Україна

Україна

Хорошая бритва

Все нравится. Только после 2-х лет использования треснула сетка. Подскажите возможно ли ее поменять?

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL130/00 Електробритва для вологого та сухого гоління

20/04/2023

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo wygodny w użyciu

Jestem zadowolona z zakupu , produkt ten bardzo dobrze się sprawuje , goli dokładnie , czas jest podobny jak przy użyciu golarek jednorazowych , ale jest większa czystość . Po za tym szybko zwraca się koszt golarek. Nie podrażnia , nie ciągnie włosków. Długo trzyma ładowanie .

Плюси

Wydajność , nie podrażnia , ładny wygląd

Мінуси

Drogie części wymienne

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SatinShave Advanced BRL140/00 Golarka elektryczna - na sucho i na mokro

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.