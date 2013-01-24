Гладке ковзання для безпечного гоління
Насолоджуйтеся ретельним, проте лагідним голінням ніг і тіла. Жіноча бритва SatinShave Advanced забезпечує гладеньку шкіру навіть у душі або ванні. Позбудьтеся волосся на шкірі без подразнення простим та зручним способом. Переглянути усі переваги
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Гладке ковзання для безпечного гоління
Насолоджуйтеся ретельним, проте лагідним голінням ніг і тіла. Жіноча бритва SatinShave Advanced забезпечує гладеньку шкіру навіть у душі або ванні. Позбудьтеся волосся на шкірі без подразнення простим та зручним способом. Переглянути усі переваги
Плаваюча захисна сітка природно ковзає по вигинах та контурах, щільно прилягаючи до шкіри для рівномірного гоління.
Тримери із заокругленими кінчиками спереду та ззаду сітки для гоління забезпечують гладке ковзання бритви по шкірі та захищають від подряпин для безпечного гоління.
Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.
Для лагідного і комфортного використання у душі або ванні, з нековзкою ручкою для оптимального вологого і сухого використання.
Сигнальний індикатор батареї показує низький заряд батареї бритви, процес заряджання або повний заряд.
Аксесуари
Простота у користуванні
Ефективність
Потужність
Технічні характеристики