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SatinShave Advanced

Електробритва для вологого та сухого гоління

BRL130/00
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Загальна оцінка / 5
2 нагороди
  • Гладке ковзання для безпечного гоління Гладке ковзання для безпечного гоління Гладке ковзання для безпечного гоління
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    SatinShave Advanced Електробритва для вологого та сухого гоління

    BRL130/00
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Гладке ковзання для безпечного гоління

    Насолоджуйтеся ретельним, проте лагідним голінням ніг і тіла. Жіноча бритва SatinShave Advanced забезпечує гладеньку шкіру навіть у душі або ванні. Позбудьтеся волосся на шкірі без подразнення простим та зручним способом. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    SatinShave Advanced Електробритва для вологого та сухого гоління

    Гладке ковзання для безпечного гоління

    Насолоджуйтеся ретельним, проте лагідним голінням ніг і тіла. Жіноча бритва SatinShave Advanced забезпечує гладеньку шкіру навіть у душі або ванні. Позбудьтеся волосся на шкірі без подразнення простим та зручним способом. Переглянути усі переваги

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      Гладке ковзання для безпечного гоління

      • Бритва з однією сіткою
      • 8 год. заряджання
      • 1 аксесуар
      Плаваюча захисна сітка для рівномірного гоління

      Плаваюча захисна сітка для рівномірного гоління

      Плаваюча захисна сітка природно ковзає по вигинах та контурах, щільно прилягаючи до шкіри для рівномірного гоління.

      Тримери із гладкими кінчиками захищають від подряпин

      Тримери із гладкими кінчиками захищають від подряпин

      Тримери із заокругленими кінчиками спереду та ззаду сітки для гоління забезпечують гладке ковзання бритви по шкірі та захищають від подряпин для безпечного гоління.

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Перший епілятор з S-подібною ручкою

      Завдяки ергономічній S-подібній ручці пристрій легко скеровувати для максимального контролю та кращого доступу, здійснюючи природні й точні рухи по всьому тілу.

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

      Для вологого і сухого використання у ванні або душі

      Для лагідного і комфортного використання у душі або ванні, з нековзкою ручкою для оптимального вологого і сухого використання.

      Сигнальний індикатор батареї

      Сигнальний індикатор батареї

      Сигнальний індикатор батареї показує низький заряд батареї бритви, процес заряджання або повний заряд.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Тример-гребінець
        Так
        Щітка для очищення
        Так

      • Простота у користуванні

        Для вологого і сухого використання
        Так
        Акумуляторний
        Так
        Ручка
        Ергономічна
        Індикатор батареї
        • Батарея розрядилася
        • Батарея заряджається
        • Батарея заряджена

      • Ефективність

        Бритвена головка
        Бритва з однією сіткою
        Характеристики для догляду за шкірою
        Тримери із заокругленими кінчиками

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-іонна
        Час використання
        1 година
        Заряджання
        • Можна заряджати
        • Час заряджання: 8 годин

      • Технічні характеристики

        Напруга
        8 В
        Матеріал сітки
        Нікель
        Кількість сіток для гоління
        1

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