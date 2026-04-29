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SatinShave Advanced Електробритва для вологого та сухого гоління
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Посібник з важливою інформацією
Екологічний паспорт - English (US)
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Коли потрібно заміняти сітку жіночої бритви?
Чи можна використовувати бритву Philips у душі або ванні?
Як почистити жіночу бритву Philips?
Як голити або підстригати різні частини тіла, щоб отримати найкращі результати?
Як отримати найкращі результати за допомогою жіночої бритви Philips?
USB-кабель
Жіноча бритва Philips не заряджається
Моя жіноча бритва Philips не працює
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