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SatinShave Advanced Електробритва для вологого та сухого гоління

Більше не доступний

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SatinShave AdvancedЕлектробритва для вологого та сухого гоління

BRL130/00

SatinShave Advanced Електробритва для вологого та сухого гоління

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Посібник з важливою інформацією

  • PDF файл, 114.8 kB
  • 13 April 2022

Екологічний паспорт - English (US)

  • PDF файл, 234.4 kB
  • 13 April 2022

Відповіді на часті запитання

Запасні частини та аксесуари

    USB-кабель

    CP1788/01
    • Сумісність лише з пристроями, які заряджаються через USB
    • Чорний
    • Довжина шнура: 92 см
    • 2 контакти

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