      Café Aromis серії 8000 Повністю автоматична кавомашина Philips

      EP8757/20

      Загальна оцінка / 5
      відгук відгуки відгуків Відгуки

      Смакує як у кав’ярні — у затишку дому

      Насолоджуйтесь удома кавою, як у кав’ярні, з Philips Café Aromis. Готуйте понад 50 видів напоїв, від еспресо до холодної кави, приготованих із більшою кількістю зерен* для смаку як у кав’ярні. Створюйте оксамитову гарячу або холодну пінку за допомогою системи обробки молока LatteGo Pro й очищайте її за 10 секунд під проточною водою.

      Café Aromis серії 8000 Повністю автоматична кавомашина Philips

      Café Aromis серії 8000
      Café Aromis серії 8000

      Повністю автоматична кавомашина Philips

      Смакує як у кав’ярні — у затишку дому

      Улюблена вами міцність — від еспресо до холодної кави

      • Смак як у кав’ярні з технологією BrewExtract
      • Оксамитова молочна пінка з LatteGo Pro
      • 50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій
      • Прибирання без жодних проблем
      • Простий у користуванні інтуїтивний дисплей
      Більше зерен, більше смаку

      Більше зерен, більше смаку

      Хочете знати секрет міцності як у кав’ярні? Наша технологія BrewExtract дозує та пресує більше зерен* у кожній порції, щоб ваша еспресо кавомашина могла створити той неповторний смак як у кав'ярні. Хочете приготувати ідеальну каву? Налаштуйте свою порцію напою, використовуючи один із 7 рівнів міцності.

      Шовковиста молочна піна для всіх ваших улюблених кавових напоїв

      Шовковиста молочна піна для всіх ваших улюблених кавових напоїв

      Смак як у кав’ярні означає також оксамитову молочну пінку, як у гарячому, так і в холодному напої. Саме тут стане в нагоді LatteGo Pro. Від капучино до айс лате — наша система обробки молока забезпечує смак як у кав’ярні з молока чи рослинних замінників. Її можна мити в посудомийній машині, а відсутність трубок означає, що її можна очистити менш ніж за 10 секунд під проточною водою. Спробуйте пінку нового покоління з LatteGo Pro: інноваційний піноутворювач у наших кавомашинах.

      50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій

      50+ гарячих і холодних напоїв на будь-який настрій

      Спробуйте створити понад 50 видів гарячих і холодних кавових напоїв — від насиченого еспресо до освіжаючої холодної кави. Ця кавоварка, яка готує гарячу й холодну каву, є ідеальним рішенням для всієї родини й кавоманів, які прагнуть удома різноманітності як у кав’ярні.

      Повна насолода й мінімум зусиль для чищення

      Повна насолода й мінімум зусиль для чищення

      LatteGo Pro можна помити за 10 секунд під проточною водою або покласти в посудомийну машину. Блок заварювання можна помити водою з-під крана. Коли час запустити програму очищення (як-от видалення накипу), кавомашина надасть вказівки, як це зробити.

      Улюблена кава одним натисненням кнопки

      Улюблена кава одним натисненням кнопки

      Інтуїтивний сенсорний TFT-дисплей на 4,3 дюйма гарантує приготування кави без зусиль за допомогою одного натиснення кнопки заварювання і персоналізованих профілів користувача. Прості елементи керування дозволяють усім членам сім’ї насолоджуватися преміальною кавою вдома.

      Ваш домашній бариста

      Ваш домашній бариста

      Зустрічайте вашого помічника-баристу, який щодня прагне зробити вашу каву кращою. Ви можете використовувати його на кавомашині або в додатку HomeID. Повідомте в чаті, які зерна ви використовуєте, і він автоматично налаштує параметри приготування кави, щоб ви насолоджувалися найкращим смаком із ваших зерен. За допомогою помічника-баристи ви можете налаштувати міцність, об’єм або температуру відповідно до ваших уподобань — навіть під час дистанційного приготування. Він завжди до ваших послуг, тому кожна чашка кави буде наче приготована справжнім баристою у вашій власній кухні.

      Автентичний смак холодного напою

      Автентичний смак холодного напою

      Насолоджуйтеся освіжаючою холодною кавою одним натисненням кнопки — збалансований і м’який смак на вимоку.

      На 40% тихіше завдяки технології SilentBrew**

      На 40% тихіше завдяки технології SilentBrew**

      Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму кавомашини, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування кави. Завдяки звукоізоляції й безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.

      Ароматна кава зі свіжих зерен

      Ароматна кава зі свіжих зерен

      Кава як у кав’ярні починається зі свіжомелених зерен. Додайте свою улюблену суміш зерен, виберіть тип кави й дозвольте вбудованій кавомолці вивільнити той неперевершений аромат і смак. Ви можете вибрати точне налаштування розміру помелу з поміж 12 варіантів від дрібного до грубого.

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Ще більше смаку завдяки функції додаткової дози

      Насолоджуйтесь більш насиченим смаком і міцною кавою без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту кави, крім випадків використання функції попереднього помелу.

      Менше споживання води й енергії за допомогою екорежиму

      Менше споживання води й енергії за допомогою екорежиму

      Скористайтеся екорежимом, щоб зменшити споживання води та електроенергії, не втрачаючи якості кави. Наша серія Philips Café Aromis дозволяє зменшити витрати на приготування однієї чашки кави, використовуючи менше води для полоскання, швидше переходячи в режим очікування або знижуючи яскравість дисплея.

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      До 5000 чашок*** без видалення накипу завдяки AquaClean

      Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.

      Готуйте каву дистанційно й отримуйте поради в додатку HomeID

      Готуйте каву дистанційно й отримуйте поради в додатку HomeID

      Отримуйте поради щодо приготування кави, рецепти й допомогу безпосередньо в додатку HomeID, який є вашим цифровим супутником-баристою на кожному етапі використання пристрою.

      Створено для модернізації вашого дому

      Створено для модернізації вашого дому

      Кавомашина Philips Café Aromis із кавомолкою та піноутворювачем не лише готує смачні кавові напої, а й прикрашає собою простір на кухні. Поєднання елегантного покриття, м’яких вигинів та інтуїтивного дисплея додають вашому дому вишуканого європейського шарму.

      Більше чашок, менше наповнень

      Більше чашок, менше наповнень

      Готуйте якіснішу каву й наповнюйте резервуар для води рідше завдяки величезній ємності 1,9 л. Це чашка за чашкою для всієї сім’ї або друзів, які завітали в гості.

      Технічні характеристики

      • Загальні технічні характеристики

        Джерело кави
        Свіжі зерна
        Залучення користувача
        Натиснення кнопки
        Попередньо запрограмовані напої
        54
        Кількість порцій
        2
        Тиск
        15 бар
        Вбудований млинок
        Так
        Налаштування помелу
        12
        Місткість контейнера для кавових зерен
        275 г
        Спінювання молока
        Так
        Молочне рішення
        LatteGo Pro
        Контейнер для молока
        0,25 л
        Ємність резервуара для води
        1,9 л
        Профілі
        8
        Первинний матеріал
        Пластик
        Вторинний матеріал
        Метал
        Технологія
        Технологія BrewExtract, налаштування зерен, швидкий старт, LatteGo Pro, SilentBrew
        Інтерфейс
        Інтуїтивний сенсорний TFT-дисплей на 4,3 дюйма'
        Гарантія
        2 роки
        Під'єднання
        Так
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        Так

      • Технічні характеристики

        Маркування енергоефективності
        Клас A
        Потужність
        1500 Вт
        Напруга
        230 В
        Частота
        50 Гц
        Кількість в упаковці
        1

      • Функція безпеки

        Таймер автоматичного вимкнення
        Так
        Сертифікація безпеки
        Так

      • Вага та розміри

        Довжина виробу
        452 мм
        Ширина виробу
        251 мм
        Висота виробу
        389 мм
        Вага виробу
        9,3 кг
        Довжина упаковки
        493 мм
        Ширина упаковки
        289 мм
        Висота упаковки
        473 мм
        Вага упаковки
        10–12,3 кг

      • Сумісність

        Аксесуари в комплекті 1
        LatteGo Pro Hot
        Аксесуари в комплекті 2
        LatteGo Pro Cold
        Аксесуари в комплекті 3
        Фільтр AquaClean
        Аксесуари в комплекті 4
        Мірна ложка
        Аксесуари в комплекті 5
        Тестова смужка для перевірки жорсткості води
        Супутні аксесуари 1
        Таблетки для видалення кавового жиру
        Супутні аксесуари 2
        Засіб для видалення накипу з еспресо кавомашини

      • Довговічність

        Посібник користувача
        >75% переробленого паперу
        Упаковка
        >95% перероблених матеріалів

      • Країна походження

        Виготовлено у
        Румунія

      • Енергозбереження

        Споживання енергії в режимі очікування
        0,2 Вт
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        немає
        Споживання енергії в мережевому режимі очікування
        0,4 Вт
        Час перед автоматичним переходом у режим очікування
        15 хв
        Час перед автоматичним переходом у режим вимкнення
        немає
        Час перед автоматичним переходом у режим очікування в мережі
        15 хв
        Стандарт вимірювання
        EN 50564:2011

      Badge-D2C

      • * порівняно з іншими автоматичними еспресо кавомашинами Philips
      • ** Порівняно з попередніми версіями еспресо кавомашин Philips
      • *** З розрахунку 8 замін фільтра згідно з індикацією на кавомашині. Фактична кількість чашок залежить від обраних кавових напоїв, циклів промивання та очищення.

