EP8757/20
Смакує як у кав’ярні — у затишку дому
Насолоджуйтесь удома кавою, як у кав’ярні, з Philips Café Aromis. Готуйте понад 50 видів напоїв, від еспресо до холодної кави, приготованих із більшою кількістю зерен* для смаку як у кав’ярні. Створюйте оксамитову гарячу або холодну пінку за допомогою системи обробки молока LatteGo Pro й очищайте її за 10 секунд під проточною водою.Переглянути усі переваги
Хочете знати секрет міцності як у кав’ярні? Наша технологія BrewExtract дозує та пресує більше зерен* у кожній порції, щоб ваша еспресо кавомашина могла створити той неповторний смак як у кав'ярні. Хочете приготувати ідеальну каву? Налаштуйте свою порцію напою, використовуючи один із 7 рівнів міцності.
Смак як у кав’ярні означає також оксамитову молочну пінку, як у гарячому, так і в холодному напої. Саме тут стане в нагоді LatteGo Pro. Від капучино до айс лате — наша система обробки молока забезпечує смак як у кав’ярні з молока чи рослинних замінників. Її можна мити в посудомийній машині, а відсутність трубок означає, що її можна очистити менш ніж за 10 секунд під проточною водою. Спробуйте пінку нового покоління з LatteGo Pro: інноваційний піноутворювач у наших кавомашинах.
Спробуйте створити понад 50 видів гарячих і холодних кавових напоїв — від насиченого еспресо до освіжаючої холодної кави. Ця кавоварка, яка готує гарячу й холодну каву, є ідеальним рішенням для всієї родини й кавоманів, які прагнуть удома різноманітності як у кав’ярні.
LatteGo Pro можна помити за 10 секунд під проточною водою або покласти в посудомийну машину. Блок заварювання можна помити водою з-під крана. Коли час запустити програму очищення (як-от видалення накипу), кавомашина надасть вказівки, як це зробити.
Інтуїтивний сенсорний TFT-дисплей на 4,3 дюйма гарантує приготування кави без зусиль за допомогою одного натиснення кнопки заварювання і персоналізованих профілів користувача. Прості елементи керування дозволяють усім членам сім’ї насолоджуватися преміальною кавою вдома.
Зустрічайте вашого помічника-баристу, який щодня прагне зробити вашу каву кращою. Ви можете використовувати його на кавомашині або в додатку HomeID. Повідомте в чаті, які зерна ви використовуєте, і він автоматично налаштує параметри приготування кави, щоб ви насолоджувалися найкращим смаком із ваших зерен. За допомогою помічника-баристи ви можете налаштувати міцність, об’єм або температуру відповідно до ваших уподобань — навіть під час дистанційного приготування. Він завжди до ваших послуг, тому кожна чашка кави буде наче приготована справжнім баристою у вашій власній кухні.
Насолоджуйтеся освіжаючою холодною кавою одним натисненням кнопки — збалансований і м’який смак на вимоку.
Наша запатентована технологія SilentBrew знижує рівень шуму кавомашини, щоб ви могли більше насолоджуватися процесом приготування кави. Завдяки звукоізоляції й безшумному помелу наші кавомашини працюють на 40% тихіше, ніж попередні моделі, і мають сертифікат Quiet Mark.
Кава як у кав’ярні починається зі свіжомелених зерен. Додайте свою улюблену суміш зерен, виберіть тип кави й дозвольте вбудованій кавомолці вивільнити той неперевершений аромат і смак. Ви можете вибрати точне налаштування розміру помелу з поміж 12 варіантів від дрібного до грубого.
Насолоджуйтесь більш насиченим смаком і міцною кавою без гіркоти завдяки нашій функції додаткової порції. Ви можете додати її до будь-якого рецепту кави, крім випадків використання функції попереднього помелу.
Скористайтеся екорежимом, щоб зменшити споживання води та електроенергії, не втрачаючи якості кави. Наша серія Philips Café Aromis дозволяє зменшити витрати на приготування однієї чашки кави, використовуючи менше води для полоскання, швидше переходячи в режим очікування або знижуючи яскравість дисплея.
Готуйте до 5000 чашок кави без необхідності видалення накипу завдяки фільтру AquaClean. Він очищає воду перед процесом заварювання, забезпечуючи таким чином більш ароматний смак вашої кави.
Отримуйте поради щодо приготування кави, рецепти й допомогу безпосередньо в додатку HomeID, який є вашим цифровим супутником-баристою на кожному етапі використання пристрою.
Кавомашина Philips Café Aromis із кавомолкою та піноутворювачем не лише готує смачні кавові напої, а й прикрашає собою простір на кухні. Поєднання елегантного покриття, м’яких вигинів та інтуїтивного дисплея додають вашому дому вишуканого європейського шарму.
Готуйте якіснішу каву й наповнюйте резервуар для води рідше завдяки величезній ємності 1,9 л. Це чашка за чашкою для всієї сім’ї або друзів, які завітали в гості.
Загальні технічні характеристики
Технічні характеристики
Функція безпеки
Вага та розміри
Сумісність
Довговічність
Країна походження
Енергозбереження
