Шовковиста молочна піна для всіх ваших улюблених кавових напоїв

Смак як у кав’ярні означає також оксамитову молочну пінку, як у гарячому, так і в холодному напої. Саме тут стане в нагоді LatteGo Pro. Від капучино до айс лате — наша система обробки молока забезпечує смак як у кав’ярні з молока чи рослинних замінників. Її можна мити в посудомийній машині, а відсутність трубок означає, що її можна очистити менш ніж за 10 секунд під проточною водою. Спробуйте пінку нового покоління з LatteGo Pro: інноваційний піноутворювач у наших кавомашинах.