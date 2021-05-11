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  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

Більше не доступний

SpeedPro AquaБездротовий вертикальний пилосос

FC6728/01

4.4
| (49) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття.
Переглянути всі переваги

Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

  • Насадка для всмоктування на 180°

  • 21,6 В, до 50 хв.

  • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний

  • Світлодіоди у насадці

Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.

Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

Пил, пух, волосся та крихти легко помітити й зібрати завдяки світлодіодним індикаторам на насадці SpeedPro. Світлодіоди в насадці виявляють прихований пил і бруд на ходу.

Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.4

з 5

49

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

11/05/2021

Україна

Україна

Працівник Philips

Одновременная сухая и влажная уборка

[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.

Плюси

Компактен, долго держит заряд.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже тихий та компактний

Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000

Плюси

Усе

Мінуси

Немає

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

11/10/2020

Україна

Україна

Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса

Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос

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      Примітки

      1. Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.