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Більше не доступний
Насадка для всмоктування на 180°
21,6 В, до 50 хв.
3-в-1: пилосос, система миття, ручний
Світлодіоди у насадці
Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.
Пил, пух, волосся та крихти легко помітити й зібрати завдяки світлодіодним індикаторам на насадці SpeedPro. Світлодіоди в насадці виявляють прихований пил і бруд на ходу.
Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.
4.4
з 5
49
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
Сергій81
11/05/2021
Україна
Працівник Philips
Одновременная сухая и влажная уборка
[Employee of philipsglobal] Пылесос, который справляется с поставленными задачами. Одним из плюсов считаю отсутствие провода. Так же очень удобно то, что можно сменить насадку и без проблем помыть пол. Удобно очищается колба от мусора и при высыпании не разлетается пыль. Подсветка на щетке дает возможность увидеть мусор в затемненных участках. Заряда хватает убрать квартиру полностью. Рекомендую к покупке.
Плюси
Компактен, долго держит заряд.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
05/11/2020
Україна
Дуже тихий та компактний
Пилосос завжди знаходиться під рукою , адже він такий компактний та зручний. А підсвітка взагалі окрема поляка. Дуже зручно користуватись, не можливо пропустити жолноі смітники . Рекомендую на всі 10000
Плюси
Усе
Мінуси
Немає
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
11/10/2020
Україна
Оптимальный вариант аккумулятроного пылесоса
Оптимальный вариант аккумуляторного пылесоса с комплект всех необходимых насадок. Влажная уборка, конечно, не отмоет засохшую ежевику двух дневной давности, но идеально убирает мелкий мусор и пыль. А насадка с подсветкой это просто космос в буквальном смысле этого слова, видно всю пыль под диваном и тумбой, которую трудно увидеть при комнатном освещении.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Aqua FC6728/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.