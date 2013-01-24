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SpeedPro Aqua

Бездротовий вертикальний пилосос

FC6728/01
Загальна оцінка / 5
  • Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
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    SpeedPro Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    FC6728/01
    Загальна оцінка / 5

    Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

    Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

    SpeedPro Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

    Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

    Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

    Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

    SpeedPro Aqua Бездротовий вертикальний пилосос

    Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

    Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги

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      Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос

      • Насадка для всмоктування на 180°
      • 21,6 В, до 50 хв.
      • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний
      • Світлодіоди у насадці
      Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

      Захоплює до 98% пилу й бруду з кожним рухом

      Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.

      Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

      Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд

      Пил, пух, волосся та крихти легко побачити і зібрати завдяки світлодіодній підсвітці на насадці SpeedPro. Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд на ходу.

      Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

      Система прибирання, миття і ручний блок, що усуває до 99% бактерій

      Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.

      Для різних типів бруду, із струменем води AquaBoost для найстійкішого бруду

      Для різних типів бруду, із струменем води AquaBoost для найстійкішого бруду

      Режим AquaBoost для швидшого чищення найстійкішого бруду.

      До 50 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

      До 50 хв. прибирання завдяки літієво-іонним батареям на 21,6 В

      Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 50 хвилин роботи у звичайному режимі та 22 хвилини у турборежимі.

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Вмонтовані ручний блок, щілинна насадка і щітка

      Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Можливість швидко дістатися будь-якого місця, навіть під меблями

      Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.

      Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

      Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря

      Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.

      PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

      PowerCyclone 7 підтримує потужну роботу протягом довшого часу

      Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.

      Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

      Унікальний дизайн контейнера для пилу забезпечує можливість спорожнення без хмар пилу

      Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.

      Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

      Фільтр, який можна мити, пропонує високу швидкість повітря надовше*

      Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.

      Технічні характеристики

      • Ефективність

        Потік повітря (макс.)
        До 800  л/хв.
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Напруга батареї
        21,6  В
        Час зарядження
        5  годин(-и)
        Час роботи
        50  хвилин(-и)
        Час роботи (турборежим)
        22  хвилин(-и)
        Рівень потужності звуку
        80  дБ
        Покриття площі на резервуар
        60  м²

      • Практичність

        Ручка для перенесення
        Вгорі
        Ємність резервуара для чистої води (макс.)
        0,28  л
        Миючі засоби, які можна використовувати
        прозорий миючий засіб або проста вода
        Тип коліщаток
        Гума

      • Конструкція

        Особливості конструкції
        3-в-1
        Колір
        Синій джинсовий металік

      • Фільтрація

        Місткість мішка для пилу
        0,4  л
        Фільтр двигуна
        Фільтр, який можна мити*

      • Насадки та аксесуари

        Стандартна насадка
        Сухе і вологе прибирання
        Додаткова насадка
        Насадка для всмоктування на 180°
        Аксесуари в комплекті
        • Адаптер змінного струму
        • Щілинна насадка
        • Накладка з мікрофібри
        • Вбудована щітка
        • Док-станція, що кріпиться на стіні
        • Резервуар для води

      • Вага та розміри

        Вага виробу
        2.1  кг

      • Надійність

        Упаковка
        > 90% перероблених матеріалів

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            • Для оптимальної ефективності мийте фільтр кожні 2 тижні виключно вручну. Споліскуйте його, витискаючи, поки вода не буде чистою. Дайте фільтру охолонути протягом 24 годин, перш ніж використовувати повторно.

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