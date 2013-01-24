Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке чищення. 3-в-1: пилосос, система миття і ручний пилосос
Новий бездротовий пилосос SpeedPro Aqua забезпечує швидке чищення із потужним доступом навіть до найскладніших місць. Його обладнано насадкою з можливістю всмоктування на 180° для точного збирання бруду та унікальною системою прибирання і миття. Переглянути усі переваги
Насадку для всмоктування на 180° створено для точного й потужного захоплення до 98% пилу й бруду з кожним рухом на будь-якій підлозі, навіть у важкодоступних місцях.
Пил, пух, волосся та крихти легко побачити і зібрати завдяки світлодіодній підсвітці на насадці SpeedPro. Світлодіоди на насадці дозволяють виявити непомітний пил і бруд на ходу.
Унікальна система прибирання і миття допомагає усунути до 99% бактерій за раз. Керована подача води забезпечує оптимальну вологу для будь-якої твердої підлоги під час прибирання. Накладки з мікрофібри можна прати вручну або в пральній машині.
Режим AquaBoost для швидшого чищення найстійкішого бруду.
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 21,6 В забезпечує до 50 хвилин роботи у звичайному режимі та 22 хвилини у турборежимі.
Аксесуари легко встановлюються одним клацанням. Завдяки знімному ручному блоку SpeedPro працює за принципом 2-в-1. Насадка зі щіткою вмонтована в трубку, тож вона завжди під руками, коли треба почистити стелі та полиці.
Пилосос SpeedPro рухливий і зручний у маневруванні. Контейнер для пилу розміщений угорі, що дозволяє нахиляти трубку з насадкою під низьким кутом або повністю класти її на підлогу для прибирання під меблями.
Двигун PowerBlade створено для високої швидкості повітря і забезпечення потужного й точного захоплення бруду на рівні насадки.
Технологія PowerCyclone 7 миттєво відділяє пил від повітря для підтримання високої ефективності протягом довшого часу.
Контейнер для пилу легко знімати та гігієнічно спорожнювати без утворення хмар пилу.
Система фільтрів захоплює до 99% пилку та спор цвілі, повертаючи чисте повітря в відділення двигуна для забезпечення високої швидкості циркуляції повітря та тривалішої ефективності використання.
Ефективність
Практичність
Конструкція
Фільтрація
Насадки та аксесуари
Вага та розміри
Надійність