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SpeedPro Aqua Бездротовий вертикальний пилосос
Більше не доступний
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FC6728/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Всі (6)
Коли потрібно чистити/заміняти накладки з мікрофібри
Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Як найкраще зберігати аксесуари для вологого прибирання мого пилососа Philips?
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Як чистити резервуар для води миючого пилососа Philips
Як почистити стрічку миючого пилососа Philips?
Аксесуари для вертикального пилососаНакладки (мікрофіб.)
Аксесуари для вертикального пилососа
Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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