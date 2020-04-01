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  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*
  • Найшвидший бездротовий пилосос*

Більше не доступний

SpeedPro Max AquaБездротовий вертикальний пилосос

FC6902/01

4.8
| (21) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб
Найшвидший бездротовий пилосос*
Завершуйте прибирання швидше із нашим бездротовим пилососом 3-в-1. Наша потужна насадка з можливістю всмоктування на 360° швидше захоплює пил та бруд з усіх сторін. Від твердої підлоги до килимів – кожен рух не є даремним. Унікальна система прибирання та миття може впоратися з різними типами бруду одночасно.
Переглянути всі переваги

із функціональністю 3-в-1

Найшвидший бездротовий пилосос*

  • Насадка для всмоктування на 360°

  • 18 В, час роботи: до 55 хв.

  • 3-в-1: пилосос, система миття, ручний

  • Насадка TurboPet

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил

До 55 хвилин* потужного прибирання завдяки літієво-іонній батареї на 18 В

Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 18 В забезпечує до 55 хвилин роботи в економному режимі, 23 хвилин – у звичайному режимі і 17 хвилин – у турборежимі.

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

Цифровий двигун PowerBlade створює потужний потік повітря (>1000 л/хв)

PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

21

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

01/04/2020

Україна

Україна

Працівник Philips

Чудово всмоктує пил навіть у темряві!

[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.

Плюси

Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

31/03/2020

Україна

Україна

Хороший пилосос

Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.

Плюси

Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос

15/10/2019

Україна

Україна

Якщо вдома є діти, без нього - ніяк

Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос

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      Примітки

      1. Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.

      2. Із системою прибирання і миття