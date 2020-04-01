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Більше не доступний
Насадка для всмоктування на 360°
18 В, час роботи: до 55 хв.
3-в-1: пилосос, система миття, ручний
Насадка TurboPet
Насадка для всмоктування на 360° швидше захоплює бруд та пил
Один заряд високопотужних літієво-іонних батарей на 18 В забезпечує до 55 хвилин роботи в економному режимі, 23 хвилин – у звичайному режимі і 17 хвилин – у турборежимі.
PowerBlade – це цифровий двигун, створений для незрівнянного сильного струменя повітря (>1000 л/хв.), що забезпечує всмоктування у насадку на 360°. Реєструйтеся на Philips.com у межах 3 місяців із дати покупки та насолоджуйтеся безкоштовною гарантією на двигун протягом 5 років!
4.8
з 5
21
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
AMaZe
01/04/2020
Україна
Працівник Philips
Чудово всмоктує пил навіть у темряві!
[Employee of philipsglobal] Легкий досить відчувається у руці. Досить круто робити прибирання у темряві :) Колби для пилу достатньо більш ніж на 2х кімнатну квартиру. Зручно, що можна прибрати і в автомобілі. Часу роботи більш ніж достатньо.
Плюси
Підсвітка. Легкий у руці. Якісна збірка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Milla45
31/03/2020
Україна
Хороший пилосос
Покупою дуже задоволена. З цим пилососом прибирання це задоволення. А функція вологого прибирання це просто знахідка, суттєво економить час. З насодкою турбо щітка легко зібрати шерсть та волосся з м`яких меблів. Заряду вистачає на 3 прибирання. Підсвітка дуже зручна річ, видно кожну пилинку. Пилосос дуже маневрений та не важкий, завжди під рукою. Хто ще вагається - рекомендую.
Плюси
Вологе прибирання, підсвітка, акумулятор
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max Aqua FC6902/01 Бездротовий вертикальний пилосос
Annanosok
15/10/2019
Україна
Якщо вдома є діти, без нього - ніяк
Купили цей пилосос, бо діти постійно смітять на кухні. Навіть не думали з чоловіком, що цей пилосос настільки потрібен у квартирі в новобудові, де постійно тривають ремонти. Білий пил після свого ремонту, пил з сусідніх квартир - дуже дратує (хто пройшов через це - знають) І цей нереально потужний маленький пилосос здатен прибирати взагалі весь пил. Навіть, якщо після нього мити підлогу - вода чиста. І дуже радує, що пилосос може працювати до 45 хвилин. Хоч у нас квартира 50 кВ.м., я можу пилососити довго. Особливо рейки в шафах-купе)) його щіточка ідеально підходить.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SpeedPro Max FC6812/01 Вертикальний пилосос
Тестування проводилося серед 10 найпопулярніших вертикальних бездротових пилососів вартістю понад 300 € у Німеччині у 2017 році, із використанням спеціального тесту Philips з очищення дуже брудної твердої підлоги на відповідність міжнародному стандарту IEC60312-1 у січні 2018 року.
Із системою прибирання і миття