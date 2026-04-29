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SpeedPro Max Aqua Бездротовий вертикальний пилосос
Більше не доступний
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FC6902/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
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Чи можна додати в резервуар засіб для підлоги чи воду?
Де можна знайти номер моделі і серійний номер пилососа Philips?
Користуючись пилососом Philips, я чую електричні удари
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