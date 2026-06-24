Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування

Коли мішок для пилу або контейнер пилососа Philips повний, потужність всмоктування буде нижчою, ніж зазвичай.

У цьому випадку перевірте мішок/контейнер для пилу, а якщо він повний, замініть його (або спорожніть, якщо це вказано для конкретної моделі пилососа).

Примітка:

Якщо у вас є певна модель пилососа з багаторазовими мішками, зношені мішки слід заміняти, оскільки це також може спричиняти низьку потужність всмоктування.