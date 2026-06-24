Пилосос Philips має низьку потужність всмоктування
Якщо потужність всмоктування пилососа Philips не відповідає очікуванням, на це може бути кілька причин. Нижче можна дізнатися, як просто вирішити цю проблему самостійно.
Коли мішок для пилу або контейнер пилососа Philips повний, потужність всмоктування буде нижчою, ніж зазвичай.
У цьому випадку перевірте мішок/контейнер для пилу, а якщо він повний, замініть його (або спорожніть, якщо це вказано для конкретної моделі пилососа).
Примітка:
Якщо у вас є певна модель пилососа з багаторазовими мішками, зношені мішки слід заміняти, оскільки це також може спричиняти низьку потужність всмоктування.
Шланг, трубка або насадка пилососа Philips можуть забиватися або блокуватися. Також щітка може заблокуватися сплутаним волоссям. Це впливає на потужність всмоктування, і пристрій може не збирати бруд, як очікувалося, оскільки повітря не може проходити так легко, як потрібно.
Перевірте, чи не заблоковано жодну з цих частин, і вийміть предмети, які спричиняють блокування.
Брудний фільтр запобігатиме нормальному потоку повітря. Це може зменшити потужність всмоктування пилососа Philips. У результаті пристрій може погано прибирати або не так, як очікувалося.
Залежно від моделі пилососа він матиме фільтр захисту двигуна та/або фільтр відпрацьованого повітря.
Коли фільтр захисту двигуна брудний:
Зазвичай фільтр захисту двигуна знаходиться за мішком для пилу або контейнером для пилу.
Цей фільтр слід чистити кожні 4–6 тижнів (залежно від моделі, яку ви маєте).
Також залежно від моделі у деяких пилососах цей фільтр слід чистити, витрусивши його над смітником/почистивши щіткою пил; в інших пилососах його можна мити водою. Перевірте вказівки для конкретної моделі.
Коли фільтр відпрацьованого повітря брудний:
Фільтр відпрацьованого повітря знаходиться позаду пилососа Philips за двигуном.
Цей фільтр не можна мити або чистити: його слід заміняти один раз на рік (крім випадків, коли фільтр у моделі пилососа не заміняється)
Якщо пилосос Philips постачається з контейнером для пилу, перевірте, чи правильно встановлено кришку пристрою.
Деякі пилососи Philips мають налаштування потужності всмоктування.
Це налаштування потужності всмоктування містить піктограми, які подібні до зображених на малюнку нижче. Зазвичай його можна знайти на пульті дистанційного керування, ручці або пилососі.
Якщо пристрій постачається з таким налаштуванням, перевірте, чи встановлено відповідну потужність всмоктування. Якщо це не так, можна підвищити рівень.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:XD8122/10 , FC9550/09 , FC9745/09 . Показати більше ›