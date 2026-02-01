Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
GC1022/40
Швидке прасування – від початку до кінця
Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.
Пара 20 г/хв.; паровий удар 90 г
Підошва з антипригарним покриттям
Видалення накипу
2000 Вт
Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки.
Нагороди
Відгуки