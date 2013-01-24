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Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.
Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.
Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).
Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.
Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.
Швидке та потужне усування складок
Очищення від накипу
GC026/80
GC026/30
GC026/00