  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    EasySpeed

    Парова праска

    GC1022/40
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця Швидке прасування – від початку до кінця
      -{discount-value}

      EasySpeed Парова праска

      GC1022/40
      Отримайте підтримку для цього виробу

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Парова праска

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись усі аксессуары
        EasySpeed

        EasySpeed

        Парова праска

        Усього:

        Швидке прасування – від початку до кінця

        3 способи пришвидшити прасування

        • Пара 20 г/хв.; паровий удар 90 г
        • Підошва з антипригарним покриттям
        • Видалення накипу
        • 2000 Вт
        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

        Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г для найважчих складок

        Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасовувати навіть найскладніші складки.

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки

        Постійна подача пари до 25 г/хв. належним чином усуває складки.

        Антипригарне покриття підошви

        Антипригарне покриття підошви

        Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        Перемикач функції Calc Clean для легкого видалення накипу з праски

        У цю парову праску можна наливати звичайну воду з-під крана, а перемикач очищення від накипу запобігає накопиченню накипу у пристрої. У разі використання звичайної водопровідної води цю функцію очищення від накипу слід використовувати щомісяця, щоб зберегти ефективність роботи парової праски Philips.

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

        Носик цієї праски Philips забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач рівномірно зволожує тканину

        Розпилювач забезпечує рівномірне зволоження тканин, що значно полегшує прасування складок.

        Рівномірний розподіл пари для ефективного прасування

        Завдяки ретельній конструкції підошви пара рівномірно розподіляється по підошві. У такому разі Вам знадобиться менше рухів, щоб рівномірно зволожити тканину, та менше часу, щоб закінчити прасування.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Spray
          Так
          Steam boost
          90 g
          Water tank capacity
          200 ml
          Reaching tricky areas
          Носик Triple Precision
          Steam output
          Так
          Power
          2000 W
          Continuous steam output
          25 g/min
          Soleplate
          Запобігає пригоранню

        • Очищення від накипу

          Calc clean solution
          Самоочищення

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари для цього виробу

        Дивитись усі аксессуары

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              Оплата

              Ми приймаємо наступні способи оплати
              • Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips