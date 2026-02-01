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  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця
  • Швидке прасування – від початку до кінця

Більше не доступний

EasySpeedПарова праска

GC1022/40

1 нагорода

Швидке прасування – від початку до кінця

Ця праска EasySpeed пришвидшує прасування завдяки таким характеристикам: носику Triple Precision, рівномірному розподілу тепла по підошві та постійній подачі пари.

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3 способи пришвидшити прасування

Швидке прасування – від початку до кінця

  • Пара 20 г/хв.; паровий удар 90 г

  • Підошва з антипригарним покриттям

  • Видалення накипу

  • 2000 Вт

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 2000 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г для найважчих складок

Паровий удар до 90 г дозволяє легко розпрасувати навіть найскладніші складки.

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки

Постійна подача пари до 25 г/хв належним чином усуває складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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