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EasySpeed Парова праска

Більше не доступний

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EasySpeedПарова праска

GC1022/40

EasySpeed Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1022/40 - English (US)

  • PDF файл, 953 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF файл, 437.9 kB
  • 13 March 2026

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