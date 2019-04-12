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Більше не доступний
Пара 15 г/хв.
Паровий удар 60 г
Підошва з антипригарним покриттям
Функція очищення від накипу
Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.
Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.
Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки
Нагороди
4.8
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Taras88
12/04/2019
Україна
Хороший варіант для домашнього використання
Праска Philips Featherlight Plus GC1426/70 у мене більше року – вона беззаперечно виконує свої функції на найвищу оцінку. Я часто користуюся функцією сушки у пральній машині, після якої речі дуже пом’яті - дана праска справляється із цією задачею. Мені подобається оптимальна вага праски: не легка, але при цьому не заважка, у процесі використання рука не втомлюється (попередня праска, якою я користувався, була значно легшою, проте не могла справитися із розгладжуванням одягу після того, як він був висушений у пральній машині). Праска вміщує достатню кількість води, яка не розбризкується у процесі роботи. Для повного щастя я б додав функцію автоматичного відключення для цієї праски. В цілому – прекрасний варіант для домашнього використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Svetik82
11/04/2019
Україна
Праска - тільки філіпс.
Класна праска! Зручна і надійна.Користуюсь вже багато років
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Anastasiias
10/04/2019
Україна
Легка і зручна праска
Надзвичайно крута праска . Легка і зручна . Пара розподіляється рівномірно . Повністю задоволена і іншої не хочу ))) .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска
У режимі відпарювання, порівняно з налаштуванням "без пари" на цій моделі