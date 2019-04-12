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Більше не доступний

Featherlight PlusПарова праска

GC1426/70

4.8
| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Прасуйте на 30% швидше з парою*
У житті є набагато цікавіші речі, ніж домашні клопоти, тому Ви хочете зробити все якомога швидше. Завдяки постійній подачі пари, антипригарному покриттю та вбудованому розпилювачу води, ця праска може швидко усувати складки з одягу.
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  • Пара 15 г/хв.

  • Паровий удар 60 г

  • Підошва з антипригарним покриттям

  • Функція очищення від накипу

Антипригарне покриття підошви

Антипригарне покриття підошви

Підошва праски Philips покрита особливим антипригарним покриттям для належного ковзання по будь-яких тканинах.

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари

Потужність до 1400 Вт для постійної та потужної подачі пари.

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Функція очищення від накипу подовжує термін експлуатації праски на роки

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.8

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

12/04/2019

Україна

Україна

Хороший варіант для домашнього використання

Праска Philips Featherlight Plus GC1426/70 у мене більше року – вона беззаперечно виконує свої функції на найвищу оцінку. Я часто користуюся функцією сушки у пральній машині, після якої речі дуже пом’яті - дана праска справляється із цією задачею. Мені подобається оптимальна вага праски: не легка, але при цьому не заважка, у процесі використання рука не втомлюється (попередня праска, якою я користувався, була значно легшою, проте не могла справитися із розгладжуванням одягу після того, як він був висушений у пральній машині). Праска вміщує достатню кількість води, яка не розбризкується у процесі роботи. Для повного щастя я б додав функцію автоматичного відключення для цієї праски. В цілому – прекрасний варіант для домашнього використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

11/04/2019

Україна

Україна

Праска - тільки філіпс.

Класна праска! Зручна і надійна.Користуюсь вже багато років

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Легка і зручна праска

Надзвичайно крута праска . Легка і зручна . Пара розподіляється рівномірно . Повністю задоволена і іншої не хочу ))) .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Featherlight Plus GC1426/70 Парова праска

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      Примітки

      1. У режимі відпарювання, порівняно з налаштуванням "без пари" на цій моделі