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Featherlight Plus Парова праска

Більше не доступний

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Featherlight PlusПарова праска

GC1426/70

Featherlight Plus Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Important Information Manual Philips EasySpeed Steam iron

  • PDF файл, 437.9 kB
  • 13 March 2026

GC1420 series_EE_[03597]_NCN_user manual

  • PDF файл, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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