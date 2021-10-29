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  • 8 розумних рішень для справді легкого прасування
  • 8 розумних рішень для справді легкого прасування
  • 8 розумних рішень для справді легкого прасування
  • 8 розумних рішень для справді легкого прасування

Більше не доступний

Easy8Дошка для прасування

GC240/25

4.1
| (19) Відгуки

1 нагорода

8 розумних рішень для справді легкого прасування
Дошка відіграє важливу роль у прасуванні. Під час розробки нової дошки для прасування Philips було взято до уваги всі деталі для справді легкого прасування. Унікальна дошка включає 8 розумних рішень для безпроблемного прасування.
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З унікальною системою ShoulderWing

8 розумних рішень для справді легкого прасування

  • Із системою ShoulderWing

Легша на 1 кг*

Легша на 1 кг*

Тепер дошка для прасування легша на 1 кг в порівнянні з попередніми моделями, для зручнішого перенесення перед прасуванням

Вішак для одягу

Вішак для одягу

Немає потреби шукати, куди повісити сорочки відразу після прасування. Речі можна повісити на зручну рейку для підвішування.

Створено для стабільності: блокування для транспортування й ковпачки на ніжках

Створено для стабільності: блокування для транспортування й ковпачки на ніжках

Блокування для транспортування запобігає випадковому складанню дошки під час прасування, а також запобігає відкриванню дошки під час зберігання. Прасувальна дошка має конструкцію із двох ніжок із нековзкими ковпачками, що забезпечує надзвичайну стійкість.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.1

з 5

19

Відгуки

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Плюси

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Мінуси

Занадто висока ціна

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

14/04/2019

Україна

Україна

Якісна річ

Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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      Примітки

      1. Від попередньої версії GC240

      2. Менша сила звуку порівняно з багатошаровим покриттям дошки