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Більше не доступний
GC240/25
Із системою ShoulderWing
Тепер дошка для прасування легша на 1 кг в порівнянні з попередніми моделями, для зручнішого перенесення перед прасуванням
Немає потреби шукати, куди повісити сорочки відразу після прасування. Речі можна повісити на зручну рейку для підвішування.
Блокування для транспортування запобігає випадковому складанню дошки під час прасування, а також запобігає відкриванню дошки під час зберігання. Прасувальна дошка має конструкцію із двох ніжок із нековзкими ковпачками, що забезпечує надзвичайну стійкість.
Нагороди
4.1
з 5
19
Відгуки
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Плюси
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Мінуси
Занадто висока ціна
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Viktor87
14/04/2019
Україна
Якісна річ
Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Від попередньої версії GC240
Менша сила звуку порівняно з багатошаровим покриттям дошки