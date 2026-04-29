КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

Easy8 Дошка для прасування

Більше не доступний

Підтримка

Easy8Дошка для прасування

GC240/25

Easy8 Дошка для прасування

Більше не доступний

До магазину

Увійдіть або створіть обліковий запис

Зареєструйте свій продукт

Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.

Зареєструвати

Інструкції і документація

Consumer Care Book Philips Easy8 Ironing board - English (US)

  • PDF файл, 643.5 kB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Easy8 Ironing board GC240/25

  • PDF файл, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Запасні частини та аксесуари

Зв’язатися з Philips

Ми готові допомогти