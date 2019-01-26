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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
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Більше не доступний

PowerLifeПарова праска

GC2920/02

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня

Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!

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Праска з підошвою SteamGlide

Створена для роботи щодня

  • 2100 Вт

  • Подача пари 35 г/хв.

  • Паровий удар 95 г

Постійна подача пари під високим тиском

Постійна подача пари під високим тиском

Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв.

Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 95 г для найважчих складок

Паровий удар до 95 г для найважчих складок

Паровий удар до 95 г дозволяє прасці легко усувати навіть найскладніші складки.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

26/01/2019

România

România

„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.

Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur

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