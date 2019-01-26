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Вам потрібна надійна праска, яка з дня у день гарантуватиме чудове прасування? Ця практична парова праска Philips, оснащена інноваційною підошвою SteamGlide, яка забезпечує постійну подачу пари під високим тиском і має зручну функцію очищення від накипу, демонструє оптимальне співвідношенням ціни та якості і служитиме Вам довго!
2100 Вт
Подача пари 35 г/хв.
Паровий удар 95 г
Потужність 2100 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.
Постійна подача пари до 35 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 95 г дозволяє прасці легко усувати навіть найскладніші складки.
Нагороди
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Crina63
26/01/2019
România
„Recenzie din campania Philips” în perioada 14.01.19 – 04.02.19.
Produsul se utilizeaza foarte usor ,pe diverse tipuri de mareiale. Talpă SteamGlide, producerea constantă şi puternică a aburului şi pastilele anticalcar, face ca acest fier de călcat cu abur sa ii ofere o fiabilitate durabilă.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife GC2920/70 Fier de călcat cu abur