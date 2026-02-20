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PowerLife Парова праска

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PowerLifeПарова праска

GC2920/02

PowerLife Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Steam iron GC2920/02 - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

User Manual Philips PowerLife Steam iron

  • PDF файл, 3.8 MB
  • 13 March 2026

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