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Більше не доступний
Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2200 Вт
Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.
Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок.
Паровий удар до 110 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
05/11/2020
Україна
Задоволений покупкою
Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).
Плюси
Якість
Мінуси
Все ок
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Petro
31/12/2017
Україна
Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам
У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска