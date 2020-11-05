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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня
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  • Створена для роботи щодня
  • Створена для роботи щодня

Більше не доступний

PowerLife PlusПарова праска

GC2980/70

5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Створена для роботи щодня
Парова праска Philips PowerLife Plus забезпечує чудові результати щодня і ніколи не підводить завдяки новій підошві SteamGlide, тривалому виходу пари під високим тиском, простій у користуванні функції очищення від накипу для тривалого виходу пари та додатковій стійкості на п’яті.
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Створена для роботи щодня

  • Пара 35 г/хв.; паровий удар 110 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2200 Вт

Потужна пара для швидкого прасування

Потужна пара для швидкого прасування

Ця потужна праска швидко нагрівається та підтримує стабільну температуру під час прасування, що значно полегшує усунення складок.

Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок

Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок

Постійна подача пари до 35 г/хв. для належного розпрасовування складок.

Паровий удар до 110 г для найважчих складок

Паровий удар до 110 г для найважчих складок

Паровий удар до 110 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

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Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Задоволений покупкою

Відпрацював більше 3 років, почала пропускати кришка де заливається вода, якщо перевернути праску. Але свій строк відпрацював на 5 з 5, на всі 100%. Дружина спробувала почистити підошву сіллю (побачила десь таку пораду в інтернеті) чим її і дещо зіпсула, та прасувати можна всеодно. Десь після 3 років експлуатації почав всередині скреготати (контакти окислились) почистив в середині від грибка/цвилі, ізопропиловим спиртом, зачистив контакти, і все ок, знову до роботи готовий ).

Плюси

Якість

Мінуси

Все ок

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

31/12/2017

Україна

Україна

Рекомендую всім не "розбалованим" господаркам

У прасці є все те, що має бути: подавання пари, плавне регулювання температури зі зрозумілими написами, оптимальна вага, добре ковзання, капля-стоп, видалення накипу (щоправда, цю функцію ми ще не тестували), швидкий нагрів, потужність така, яку витримують електромережі. Звісно, сучасні праски оздоблюються й іншими характеристиками, але ж вони й коштують у кілька разів більше. А тут, я вважаю, є все, що потрібно. Користуватись можуть і жінки, і чоловіки

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PowerLife Plus GC2980/70 Парова праска

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