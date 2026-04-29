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PowerLife Plus Парова праска

Більше не доступний

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PowerLife PlusПарова праска

GC2980/70

PowerLife Plus Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips PowerLife Plus Steam iron - English (US)

  • PDF файл, 140 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2980/70 - English (US)

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

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