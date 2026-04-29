Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Прасування
Усі серії
PowerLife Plus Парова праска
Більше не доступний
Підтримка
GC2980/70
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Eco passport Philips PowerLife Plus Steam iron - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerLife Plus Steam iron GC2980/70 - English (US)
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти