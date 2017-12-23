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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1200 Вт
Гаряча пластина
Автоматична постійна подача пари
Щітка і футляр для зберігання
Функція вертикального та горизонтального відпарювання 2-в-1 дає змогу досягнути ще кращих результатів за допомогою відпарювача для одягу. Відпарюйте свій одяг вертикально, не використовуючи дошки для прасування, або ж ідеально випрасуйте його на будь-якій горизонтальній рівній поверхні. Завдяки унікальній внутрішній конструкції цей відпарювач Steam&Go 2-в-1 створить потужний постійний струмінь пари навіть у горизонтальному положенні, тож тепер Ви можете також відпарювати м’які меблі та постільну білизну.
Технологія SmartFlow забезпечує чудові результати прасування, оскільки оптимізований паровий потік нагріває парову пластину. Це дає змогу підтримувати оптимальну температуру парової пластини, безпечну для будь-якої тканини, та водночас запобігає появі мокрих плям. Пластина має покриття, яке забезпечує належне ковзання та є стійким до корозії.
Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.
Нагороди
4.5
з 5
22
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Sveta
23/12/2017
Україна
Отличный отпариватель
Отличный отпариватель, справляется со своими функциями полностью, воды в контейнере хватает на 2—3 вещи, не проблема можно и долить, зато легкий. Очень выручает, когда нужно быстро отгладить прям на тремпеле. Всегда беру с собой в отпуск или коммандировку
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач
Izzazu
05/07/2020
Polska
Dobra rzecz
Pasuje nim firanki , fotele odswiezam, plaszcze, sukienki które trudno wyprasowac zwykłym zelazkiem. Pojemniczek na wodę mógłby być większy. Używam kilka lat.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67
Andy222
20/09/2017
Polska
Перевірений покупець
Bardzo dobry. Polecam
Parownica jest lekka, łatwa w użyciu, szybko się nagrzewa. Bardzo dobrze wygładza wszystkie zmarszczki, nawet w złożonych kształtach ubrań. Może mała pojemność zbiorniczka jest niewielkim minusem (wystarcza tylko na 1 sztukę odzieży) ale z tym się liczyłem. Natomiast jest to powodem lekkości urządzenia. Napełnianie też nie sprawia żadnych trudnosci.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.