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  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком
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  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком
  • Краще усунення складок одним дотиком

Більше не доступний

Steam&Go 2-in-1Ручний відпарювач

GC332/60

4.5
| (22) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Краще усунення складок одним дотиком
Цей ручний відпарювач для одягу ідеально підходить для створення охайного вигляду в останній момент та складного для прасування одягу. Легкість у використанні та швидкість – це ідеальне доповнення праски. Ця модель має гарячу пластину та функцію 2-в-1, що забезпечує горизонтальне відпарювання.
Переглянути всі переваги

2-в-1: вертикальне і горизонтальне відпарювання

Краще усунення складок одним дотиком

  • 1200 Вт

  • Гаряча пластина

  • Автоматична постійна подача пари

  • Щітка і футляр для зберігання

2-в-1: вертикальне і горизонтальне відпарювання

2-в-1: вертикальне і горизонтальне відпарювання

Функція вертикального та горизонтального відпарювання 2-в-1 дає змогу досягнути ще кращих результатів за допомогою відпарювача для одягу. Відпарюйте свій одяг вертикально, не використовуючи дошки для прасування, або ж ідеально випрасуйте його на будь-якій горизонтальній рівній поверхні. Завдяки унікальній внутрішній конструкції цей відпарювач Steam&Go 2-в-1 створить потужний постійний струмінь пари навіть у горизонтальному положенні, тож тепер Ви можете також відпарювати м’які меблі та постільну білизну.

Гаряча пластина SmartFlow підігрівається парою для чудових результатів

Гаряча пластина SmartFlow підігрівається парою для чудових результатів

Технологія SmartFlow забезпечує чудові результати прасування, оскільки оптимізований паровий потік нагріває парову пластину. Це дає змогу підтримувати оптимальну температуру парової пластини, безпечну для будь-якої тканини, та водночас запобігає появі мокрих плям. Пластина має покриття, яке забезпечує належне ковзання та є стійким до корозії.

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

Електрична помпа забезпечує постійну подачу пари для простого та ефективного розпрасування складок.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

22

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2

23/12/2017

Україна

Україна

Отличный отпариватель

Отличный отпариватель, справляется со своими функциями полностью, воды в контейнере хватает на 2—3 вещи, не проблема можно и долить, зато легкий. Очень выручает, когда нужно быстро отгладить прям на тремпеле. Всегда беру с собой в отпуск или коммандировку

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go 2-in-1 GC332/60 Ручний відпарювач

05/07/2020

Polska

Polska

Dobra rzecz

Pasuje nim firanki , fotele odswiezam, plaszcze, sukienki które trudno wyprasowac zwykłym zelazkiem. Pojemniczek na wodę mógłby być większy. Używam kilka lat.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67

20/09/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Bardzo dobry. Polecam

Parownica jest lekka, łatwa w użyciu, szybko się nagrzewa. Bardzo dobrze wygładza wszystkie zmarszczki, nawet w złożonych kształtach ubrań. Może mała pojemność zbiorniczka jest niewielkim minusem (wystarcza tylko na 1 sztukę odzieży) ale z tym się liczyłem. Natomiast jest to powodem lekkości urządzenia. Napełnianie też nie sprawia żadnych trudnosci.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Ręczny steamer do ubrań Steam&Go 2 w 1 GC332/67

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      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.