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Steam&Go 2-in-1 Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Steam&Go 2-in-1Ручний відпарювач

GC332/60

Steam&Go 2-in-1 Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.9 MB
  • 13 March 2024

Quick start guide Philips Steam&Go 2-in-1 Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 17 March 2024

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