Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!