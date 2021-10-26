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Більше не доступний
1000 Вт, до 20 г/хв.
Вертикальне відпарювання
Знімний резервуар для води на 70 мл
Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.
Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубіших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Нагороди
4.8
з 5
53
Відгуки
98%
рекомендують цей виріб
Анна_mi
26/10/2021
Україна
Полегшує життя)
Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
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NZ_27
06/05/2020
Україна
Отпариватель - надёжный помощник
Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.
Плюси
Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка
Мінуси
Нет
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
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Alichka
28/04/2020
Україна
Ручной отпариватель Philips GC 350/40
Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!
Так, я рекомендую цей продукт
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Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.