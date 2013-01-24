Компактне рішення для легкого усунення складок
Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактне рішення для легкого усунення складок
Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте! Переглянути усі переваги
Компактне рішення для легкого усунення складок
Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте! Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Компактне рішення для легкого усунення складок
Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте! Переглянути усі переваги
Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.
Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Завдяки використанню відпарювача на підвішеному одязі не потрібно використовувати дошку для прасування, що гарантує легке та безпроблемне прасування.
Ручний відпарювач має ергономічну конструкцію для легкості, компактності та комфортного використання. Просто натисніть кнопку, і складки зникнуть.
Резервуар для води знімається для легкого наповнення під краном.
Для кращого доступу
Гаряча пара освіжує одяг і знищує до 99,9% бактерій*. Рідше прання і сухе чищення дозволяють зекономити час та гроші, а також носити одяг довше.
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Аксесуари в комплекті
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/30
GC026/80
GC026/00