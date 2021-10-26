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  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок
  • Компактне рішення для легкого усунення складок

Більше не доступний

Steam&GoРучний відпарювач

GC350/40

4.8
| (53) Відгуки | 98% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Компактне рішення для легкого усунення складок
Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте!
Переглянути всі переваги

Ідеальне доповнення праски, дошка не потрібна

Компактне рішення для легкого усунення складок

  • 1000 Вт, до 20 г/хв.

  • Вертикальне відпарювання

  • Знімний резервуар для води на 70 мл

Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

Автоматична постійна подача пари для легкого усунення складок

Електрична помпа автоматично забезпечує постійну подачу пари для простого та швидкого розгладжування складок.

Щітка для грубіших тканин

Щітка для грубіших тканин

Щітка розкриває волокна тканини для кращого проникнення пари. Це особливо корисно для одягу із грубіших тканин, наприклад жакетів і пальт, а також для видалення бруду та кошлатання.

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить ваші речі

Безпечне прасування усіх тканин, які можна прасувати, не пропалить ваші речі

Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

53

Відгуки

98%

рекомендують цей виріб

3
2

26/10/2021

Україна

Україна

Полегшує життя)

Це другий мій відпарювач. Попередній є, але там тільки вертикальний режим. Тут можна і класти речі. З ним дуже швидко можна привести одяг до належного вигляду. Задоволена, рекомендую! П.С. Подарувала і сестрі такий)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

06/05/2020

Україна

Україна

Отпариватель - надёжный помощник

Купила себе для домашнего использования этот отпариватель, чтобы заменить использование утюгом. Я осталась очень довольна, что не прогадала, он оказался очень удобным как для дома, так и для поездок. Отпариватель очень удобный в руке, лёгкий и достаточно мощный. При включении быстро нагревается, пар хорошо расспределяеться по всей поверхности пластины и выдаёт мощную подачу пары. Контейнер для воды не протекает, не оставляет следов на ткани. Отпариватель хорошо справляется с рубашками мужа, моими деликатными блузками из шелка и платьями. С помощью дополнительной насадки для грубых тканей отпариватель может и ухаживать за шерсяными пальтами, пиджаками и заодно освежать вещи. Отпариваю вещи как вертикально на вешаке, так и на кровати, это очень удобно и занимает мало времени. Есть в наличии перчатка, которая служит для защиты руки от пара, когда нужно придержать или расправить вещь. Он незаменим для домашнего использования, очень нужная вещь. Если у вас ещё нет такого, рекомендую приобрести.

Плюси

Мощный, хорошая подача пара, удобный в использовании, насадка для грубых тканей, перчатка

Мінуси

Нет

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

28/04/2020

Україна

Україна

Ручной отпариватель Philips GC 350/40

Если вы любители путешествий как я,или часто ездите в командировки-советую прекрасного,удобного помощника как для дома так и во время поездок.Это "маленькое чудо" поможет вам отпарить очень хорошо тонкие вещи(блузки,рубашки и т.д).А как он отпаривает деликатные ткани!!!Считанные минутки-и все готово!!Шелк,вискоза--отпаривать одно удовольствие!Он не заменимый помощник и в отпаривании шерстяных вещей,курток,пиджаков!Есть насадка для плотных тканей,правда отпаривать такие вещи он будет немного дольше,чем тонкие.По размерам он маленький,удобный,не очень тяжелый(если брать его в ручную кладь в самолет),но в тоже время он мощный,быстро нагревается,не оставляет следов на ткани и не течет!В комплекте есть перчатка,которая предназначена для защиты руки от пара(когда нужно придержать рукой вещь или расправить).Я люблю на свои вещи,которые ношу,нашивать много камней,бусинок и т.д...Это отпаривателю не помеха,между нашивкой он отпаривает вещь просто запросто!Могу сказать с уверенностью,что вещь эта нужная и удобная!Отпаривает вертикально,но если нужно прогладить маленькую вещь,можно и гладить))))Рекомендую!!!!!!Достоинства--маленький и мощный,хороший дизайн,хорошая подача пара,не течет,не оставляет следов на одежде,быстро нагревается и он все же компактный!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Steam&Go GC350/40 Ручний відпарювач

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 1 хвилину відпарювання.