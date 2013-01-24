Компактне рішення для легкого усунення складок

Цей ручний відпарювач ідеально підходить для делікатних тканин, важких для розпрасовування місць та для освіження будь-якого одягу або оббивки – і він не пропалить Ваші речі. Завдяки легкому та компактному дизайну пристрій легко використовувати будь-де та в будь-який час. Просто відпарюйте і одягайте! Переглянути усі переваги