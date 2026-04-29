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Steam&Go Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Steam&GoРучний відпарювач

GC350/40

Steam&Go Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of Conformity

  • PDF файл, 636.2 kB
  • 7 October 2024

User Manual Philips Steam&Go Handheld garment steamer

  • PDF файл, 1.3 MB
  • 12 March 2024

Запасні частини та аксесуари

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