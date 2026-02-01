100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

Інноваційна функція праски забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, це забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Цю праску Philips виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію.