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Більше не доступний
GC3740/02
100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція праски забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, це забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Цю праску Philips виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію.
2400 Вт
Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших і найважчих ділянок із метою отримання найкращих результатів прасування.
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