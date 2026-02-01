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  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
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  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
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  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Packaging photograph Philips EcoCare Steam iron

Більше не доступний

EcoCareПарова праска

GC3740/02

1 нагорода

100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

Інноваційна функція праски забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, це забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Цю праску Philips виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію.

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з автоматичною економією енергії та 30% переробленого матеріалу

100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

  • 2400 Вт

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших і найважчих ділянок із метою отримання найкращих результатів прасування.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

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