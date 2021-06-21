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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Більше не доступний

EcoCareПарова праска

GC3760/02

4.3

| (7) Відгуки | 86% рекомендують цей виріб

1 нагорода

100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію.

Переглянути всі переваги

з автоматичною економією енергії та 30% переробленого матеріалу

100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

  • Безпечне автоматичне вимкнення

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших і найважчих ділянок із метою отримання найкращих результатів прасування.

Технічні характеристики

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  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.3

з 5

7

Відгуки

86%

рекомендують цей виріб

3
2

21/06/2021

Україна

Україна

Виріб рекомендую, всім хто шукає праску

Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Дата використання 2020-06-21

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Дата використання 2020-06-21

10/04/2019

Україна

Україна

Гарна та якясна праска

Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

02/04/2019

Україна

Україна

У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.

Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска

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Примітки

  1. До 25% економії енергії згідно з IEC 603311, порівняно з RI3320 за максимального налаштування