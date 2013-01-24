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    EcoCare

    Парова праска

    GC3760/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • 100% пари під тиском, на 25%* менше енергії. 100% пари під тиском, на 25%* менше енергії. 100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
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      EcoCare Парова праска

      GC3760/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

      Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      EcoCare Парова праска

      100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

      Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги

      100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

      Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      EcoCare Парова праска

      100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

      Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги

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        EcoCare

        EcoCare

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.

        з автоматичною економією енергії та 30% переробленого матеріалу

        • Безпечне автоматичне вимкнення
        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Автоматична економія енергії

        Автоматична економія енергії

        Функція автоматичної економії енергії: ця інноваційна функція парова праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, раціональна подача пари забезпечує автоматичну економію енергії.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

        Автоматичне вимкнення для безпеки та заощадження електроенергії

        Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар до 160 г

        Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.

        М’яка ручка для тривалого та зручного прасування

        М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Підошва
          SteamGlide
          Постійна подача пари
          40  г/хв.
          Паровий удар
          160  г
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Спрей
          Так
          Паровий носик
          Так
          Потужність
          2400  Вт

        • Легкість у використанні

          Ємність резервуара для води
          300  мл
          Наливання та зливання води
          Надзвичайно великий отвір для наливання води
          Система "крапля-стоп"
          Так
          М’яка ручка
          Так
          Безпечне автоматичне вимкнення
          Так
          Пристосування для шнура
          Затискач для шнура
          Довжина шнура живлення
          2,5  м
          Вільний шнур (повертається)
          Вільний на 180 градусів шнур

        • Надійність

          Економія енергії
          Економія 25% енергії
          Перероблені матеріали
          30  %

        • Очищення від накипу

          Підходить для води з крана
          Так
          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу

        • Технічні характеристики

          Вага праски
          1,6  кг
          Напруга
          220–240  В

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              • До 25% економії енергії згідно з IEC 603311, порівняно з RI3320 за максимального налаштування

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