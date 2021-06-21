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Більше не доступний
100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію.
Безпечне автоматичне вимкнення
Подвійна система очищення від накипу парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших і найважчих ділянок із метою отримання найкращих результатів прасування.
Нагороди
4.3
з 5
7
Відгуки
86%
рекомендують цей виріб
Ms3715
21/06/2021
Україна
Виріб рекомендую, всім хто шукає праску
Дуже гарна, зручна праска, робить свою работу на 5
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Дата використання 2020-06-21
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Дата використання 2020-06-21
MalinaTa
10/04/2019
Україна
Гарна та якясна праска
Дуже гарна праска. Якісна збірка. Користуюся біле 5 років. На цей час, жодних нарікань. Накипу практично немає, заливаю фільтровану воду. Складки і заломи відмінно відпрасовувати. Дуже подобається функція самовимикання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Koss
02/04/2019
Україна
У утюга есть отличная функция автоматического отключения если вдруг забыли выключить.
Безотказный утюг, работает отлично, хорошо отпаривает,гладит. Хорошая мощность, нагрев быстрый, очень удобен в руке .
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EcoCare GC3760/02 Парова праска
До 25% економії енергії згідно з IEC 603311, порівняно з RI3320 за максимального налаштування