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100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги
100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
100% пари під тиском, на 25%* менше енергії.
Інноваційна функція цієї парової праски Philips забезпечує 100% пари під тиском для належного усунення складок. Крім того, оскільки витрачається менше пари, вона забезпечує автоматичну економію 25%* енергії. Праску виготовлено на 30% із переробленого пластику та алюмінію. Переглянути усі переваги
Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.
Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.
Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.
Функція безпечного автоматичного вимкнення автоматично вимикає пристрій для економії енергії, якщо ним не користувалися протягом кількох хвилин.
Паровий удар можна використовувати для вертикального відпарювання та розпрасовування важких складок.
М’яка ручка цієї праски Philips забезпечує зручне прасування навіть протягом тривалого часу.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Надійність
Очищення від накипу
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/00