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Azur Performer Парова праска

Більше не доступний

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Azur PerformerПарова праска

GC3803/30

Azur Performer Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Azur Performer Steam iron GC3803/30 - English (US)

  • ZIP файл, 2.7 MB
  • 17 March 2024

GC3800 series_[03923]_user manual

  • PDF файл, 7.4 MB
  • 27 July 2024

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