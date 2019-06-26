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Більше не доступний
Пара 40 г/хв.; паровий удар 140 г
Підошва SteamGlide
Видалення накипу
2400 Вт
Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.
Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.
Паровий удар до 140 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.
Нагороди
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Candy555
26/06/2019
Україна
Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам
Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парова праска
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парова праска
НиколайВасилев
30/06/2019
България
Добра ютия.
Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парна ютия
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парна ютия