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Більше не доступний

Azur PerformerПарова праска

GC3803/30

4.5
| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Швидше, легше та розумніше
Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide забезпечує чудове ковзання для пришвидшення прасування.
Переглянути всі переваги

З нашим інноваційним регулятором пари і температури

Швидше, легше та розумніше

  • Пара 40 г/хв.; паровий удар 140 г

  • Підошва SteamGlide

  • Видалення накипу

  • 2400 Вт

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

2400 Вт для швидкого нагрівання праски

Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

Паровий удар до 140 г

Паровий удар до 140 г

Паровий удар до 140 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

26/06/2019

Україна

Україна

Дуже задоволена праскою, повністю відповідає характеристикам

Користуюся праскою близько 2 років. Праска легка і зручна у користуванні, оскільки добре розташовані кнопки. Подобається підошва, добре прасує, і ще нічого не спалила ))) користуюся дуже часто праскою, але ще не приходилося чистити підошви. Потрібно вчасно чистити праску, щоб не сипало на одяг сміття.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парова праска

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парова праска

30/06/2019

България

България

Добра ютия.

Хубава ютия, върши идеална работа. Функцията за почистване на котления камък е голям плюс. Една идея по-тежка.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Performer GC3803/30 Парна ютия

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