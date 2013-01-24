Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1

Azur Performer

Парова праска

GC3803/30
Отримайте підтримку для цього виробу
Загальна оцінка / 5
1 нагорода
  • Швидше, легше та розумніше Швидше, легше та розумніше Швидше, легше та розумніше
    -{discount-value}

    Azur Performer Парова праска

    GC3803/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидше, легше та розумніше

    Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide забезпечує чудове ковзання для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Azur Performer Парова праска

    Швидше, легше та розумніше

    Парова праска Philips Azur Performer поєднує у собі потужні функції та просте використання. Наш автоматичний регулятор пари подає відповідну кількість пари для кожного типу тканини. Підошва SteamGlide забезпечує чудове ковзання для пришвидшення прасування. Переглянути усі переваги

    Подібні вироби

    See all steam-iron

      Швидше, легше та розумніше

      З нашим інноваційним регулятором пари і температури

      • Пара 40 г/хв.; паровий удар 140 г
      • Підошва SteamGlide
      • Видалення накипу
      • 2400 Вт
      2400 Вт для швидкого нагрівання праски

      2400 Вт для швидкого нагрівання праски

      Із потужністю 2400 Вт праска Azur Performer Plus швидко нагріється і за допомогою потужних функцій допоможе ідеально випрасувати речі.

      Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

      Подача пари до 40 г/хв. краще розпрасовує складки

      Постійна подача пари до 40 г/хв. – це саме та кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

      Паровий удар до 140 г

      Паровий удар до 140 г

      Паровий удар до 140 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

      Підошва SteamGlide для легкого та простого ковзання

      Підошва SteamGlide для легкого та простого ковзання

      Підошва SteamGlide парової праски Azur Performer надзвичайно легко ковзає, є стійкою до подряпин і її легко чистити.

      Подвійна система активного очищення від накипу для запобігання накопиченню накипу

      Подвійна система активного очищення від накипу для запобігання накопиченню накипу

      Подвійна система активного очищення від накипу у Вашій паровій прасці Philips запобігає накопиченню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу. Регулярне очищення парової праски від накипу дає змогу запобігти появі білих плям та підтримати ефективність подачі пари, що, у свою чергу, дозволяє отримувати кращі результати прасування.

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Автоматичний регулятор пари для потоку пари відповідно до одягу

      Завдяки автоматичному регулятору пари не потрібно думати про вибір оптимальної кількості пари. Просто виберіть температуру прасування, яка підходить для певного одягу, і прасуйте.

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик Triple Precision для оптимального контролю та видимості

      Носик цієї праски Philips Azur Performer забезпечує потрійну точність: він загострений та тонкий і має виїмку для ґудзиків. Носик Triple Precision дає змогу досягати навіть найскладніших місць (наприклад, навколо ґудзиків чи між складками).

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага для легкого маневрування по одягу

      Оптимальна вага праски спрощує її пересування по будь-якому одягу. Це дає змогу прасувати без проблем і легко ставити праску на дошку та на п’яту.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Підошва
        SteamGlide
        Постійна подача пари
        40  г/хв.
        Паровий удар
        140  г
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Розпилювач
        Так
        Потужність
        2400  Вт

      • Зручне прасування

        Довжина шнура
        2  м

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        300  мл
        Наливання та зливання води
        Дверцята, що відкриваються збоку
        Система "крапля-стоп"
        Так
        М’яка ручка
        Так
        Зберігання шнура
        Затискач для шнура
        Довжина шнура живлення
        2  м
        Досягання складних місць
        Носик Triple Precision
        Швидке і легке наливання води
        Так

      • Надійність

        Еко-режим
        Економія 20% енергії

      • Очищення від накипу

        Рішення для очищення від накипу
        Подвійна система активного очищення від накипу

      Отримати підтримку для цього виробу

      Перейти до Центру обслуговування клієнтів

      Знайти запасну частину або аксесуар

      Перейти до частин та аксесуарів

      Аксесуари для цього виробу

      Дивитися всі аксесуари

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Нагороди

            Відгуки

            бути першим, хто переглянув цей предмет

            Підписуйтесь на новини  та отримуйте 10% знижки на продукцію Philips

            Підписатись