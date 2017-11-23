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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1200–1400 Вт (220–240 В)
Три рівні подачі пари
Вбудована кришка для зберігання
Дверний вішак, рукавичка
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
У компактному пристрої з кришкою достатньо місця для зберігання у платформі всіх частин, зокрема шнура живлення та шлангу. Це захищає пристрій від пилу та дає змогу підтримувати порядок у домі.
Нагороди
4.3
з 5
20
Відгуки
95%
рекомендують цей виріб
Victotia
23/11/2017
Polska
Jest to marzenie!
Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)
RejatesterkaŽeny
19/04/2015
Česká republika
Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.
Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
SRDICKOVA
17/04/2015
Česká republika
výkonný pomocník
Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.