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  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
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  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою

Більше не доступний

CompactTouchКомпактний відпарювач для одягу

GC430/05

4.3
| (20) Відгуки | 95% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Відновлення делікатного одягу парою
Компактний, але потужний. Новий відпарювач для одягу Philips CompactTouch спеціально створено для поєднання потужної пари та надзвичайно компактної конструкції для безпроблемного освіження одягу.
Переглянути всі переваги

Створено для легшого зберігання

Відновлення делікатного одягу парою

  • 1200–1400 Вт (220–240 В)

  • Три рівні подачі пари

  • Вбудована кришка для зберігання

  • Дверний вішак, рукавичка

Потужна постійна подача пари

Потужна постійна подача пари

Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

Три рівні подачі пари

Три рівні подачі пари

Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

Футляр із кришкою для зручного зберігання

Футляр із кришкою для зручного зберігання

У компактному пристрої з кришкою достатньо місця для зберігання у платформі всіх частин, зокрема шнура живлення та шлангу. Це захищає пристрій від пилу та дає змогу підтримувати порядок у домі.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.3

з 5

20

Відгуки

95%

рекомендують цей виріб

2

23/11/2017

Polska

Polska

Jest to marzenie!

Marzyłam ,chodziłam obok tej parownicy ponad miesiąc ,aż kupiłam !Nie żałuję ani jednego dnia że tak chodziłam .Spełnia moje oczekiwania co do szybkości ,wygody ,miejsca .Jest w każdym stopniu doskonała ,idealna i moja !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktowy steamer do ubrań (parownica do ubrań)

19/04/2015

Česká republika

Česká republika

Skvělý a skladný pomocník do každé domácnosti.

Tento ruční napařovač je středně velký, ukrytý v integrovaném krytu a rychle připraven k používání. Oceňuji možnost nastavení páry - 3 úrovně a odnímatelnou nádržku. S napařovačem se mi pracovalo výborně, prádlo bylo vyrovnané. Součásti balení jsou ochranné rukavice a jednoduché ramínko.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

17/04/2015

Česká republika

Česká republika

výkonný pomocník

Tento napařovač je střední velikosti. Vhodný do každé domácnosti. Dobře si poradil s obleky i se šaty, které jsou zdobené a různě nabírané, vše bylo krásně narovnané během chvilečky. U tohoto napařovače jsou přibaleny i ochranné rukavice proti opaření. Tento přístroj se mi moc líbil.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про CompactTouch GC430/05 Kompaktní napařovač

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.