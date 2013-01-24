Відновлення делікатного одягу парою
Компактний, але потужний. Новий відпарювач для одягу Philips CompactTouch спеціально створено для поєднання потужної пари та надзвичайно компактної конструкції для безпроблемного освіження одягу. Переглянути усі переваги
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Відновлення делікатного одягу парою
Компактний, але потужний. Новий відпарювач для одягу Philips CompactTouch спеціально створено для поєднання потужної пари та надзвичайно компактної конструкції для безпроблемного освіження одягу. Переглянути усі переваги
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
У компактному пристрої з кришкою достатньо місця для зберігання у платформі всіх частин, зокрема шнура живлення та шлангу. Це захищає пристрій від пилу та дає змогу підтримувати порядок у домі.
Простий у використанні вішак дає змогу вішати одяг для відпарювання на двері.
Великий резервуар на 600 мл води дає змогу отримувати достатньо пари для відпарювання впродовж 30 хвилин.
Функція автоматичного чищення промиває відпарювач та видаляє частинки накипу та інші залишки. Це подовжує термін служби відпарювача.
Гаряча пара знищує до 99,9% бактерій на одязі та допомагає відтермінувати прання чи сухе чищення.*
Потужна пара усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла.
Швидке та потужне усування складок
Легкість у використанні
Очищення від накипу
Аксесуари
Технічні характеристики
GC026/30
GC026/80
GC026/00