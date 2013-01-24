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CompactTouch

Компактний відпарювач для одягу

GC430/05
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Загальна оцінка / 5
  • Відновлення делікатного одягу парою Відновлення делікатного одягу парою Відновлення делікатного одягу парою
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    CompactTouch Компактний відпарювач для одягу

    GC430/05
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Відновлення делікатного одягу парою

    Компактний, але потужний. Новий відпарювач для одягу Philips CompactTouch спеціально створено для поєднання потужної пари та надзвичайно компактної конструкції для безпроблемного освіження одягу. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    CompactTouch Компактний відпарювач для одягу

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    Компактний, але потужний. Новий відпарювач для одягу Philips CompactTouch спеціально створено для поєднання потужної пари та надзвичайно компактної конструкції для безпроблемного освіження одягу. Переглянути усі переваги

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      Відновлення делікатного одягу парою

      Створено для легшого зберігання

      • 1200–1400 Вт (220–240 В)
      • Три рівні подачі пари
      • Вбудована кришка для зберігання
      • Дверний вішак, рукавичка
      Потужна постійна подача пари

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      Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

      Три рівні подачі пари

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      Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

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      У компактному пристрої з кришкою достатньо місця для зберігання у платформі всіх частин, зокрема шнура живлення та шлангу. Це захищає пристрій від пилу та дає змогу підтримувати порядок у домі.

      Зручний вішак для одягу

      Зручний вішак для одягу

      Простий у використанні вішак дає змогу вішати одяг для відпарювання на двері.

      Великий резервуар для води для тривалого використання

      Великий резервуар для води для тривалого використання

      Великий резервуар на 600 мл води дає змогу отримувати достатньо пари для відпарювання впродовж 30 хвилин.

      Функція автоматичного чищення для тривалішого строку експлуатації

      Функція автоматичного чищення для тривалішого строку експлуатації

      Функція автоматичного чищення промиває відпарювач та видаляє частинки накипу та інші залишки. Це подовжує термін служби відпарювача.

      Пара знищує до 99,9% бактерій*

      Гаряча пара знищує до 99,9% бактерій на одязі та допомагає відтермінувати прання чи сухе чищення.*

      Усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла

      Потужна пара усуває запах сигаретного диму, їжі та тіла.

      Технічні характеристики

      • Швидке та потужне усування складок

        Регулятор рівня подачі пари
        3 налаштування
        Потужність
        1200-1400  Вт
        Технологія контрольованої подачі пари
        Так

      • Легкість у використанні

        Ємність резервуара для води
        600  мл
        Доливання води в будь-який час
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Зберігання шнура
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Довжина шланга
        1,6  м
        Безпека для всіх тканин
        Навіть таких делікатних, як шовк
        Час нагрівання
        <1  хв.

      • Очищення від накипу

        Підходить для води з крана
        Так
        Рішення для очищення від накипу
        • Рішення для видалення накипу
        • Автоматичне чищення

      • Аксесуари

        Рукавичка для додаткового захисту
        Так
        Вбудована кришка
        Так
        Зручний вішак для одягу
        Так

      • Технічні характеристики

        Розміри виробу
        38,2 x 19,8 x 11,1  см
        Розміри упаковки
        41,5 x 23,5 x 15,0  см
        Напруга
        220–240  В
        Вага виробу
        1,59  кг
        Вага виробу з упаковкою
        2,14  кг

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            • * Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандида біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.

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