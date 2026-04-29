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CompactTouch Компактний відпарювач для одягу

Більше не доступний

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CompactTouchКомпактний відпарювач для одягу

GC430/05

CompactTouch Компактний відпарювач для одягу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Consumer Care Book Philips CompactTouch Compact garment steamer - English (US)

  • PDF файл, 486.1 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips CompactTouch Compact garment steamer

  • PDF файл, 1.5 MB
  • 13 March 2026

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