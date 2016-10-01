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Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги
Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги
Технологія PureSteam – це інноваційна технологія, яка запобігає накопиченню накипу навколо двигуна подачі пари. Завдяки їй Ви роками зможете користуватися потужною постійною подачею пари.
Функція 2-в-1 дає змогу виконувати як вертикальне, так і горизонтальне відпарювання. Під час горизонтального відпарювання на рівній поверхні Ви отримаєте кращі результати, особливо у таких складних місцях, як комірці та манжети.
Завдяки швидкому видалення накипу пристрій прослужить довше без зменшення ефективності відпарювання.
Резервуар для води ємністю 200 мл дає змогу відпарювати по 3 речі за один раз. Достатньо для того, щоб швидко впорядкувати одяг, перш ніж вийти з дому!
Завдяки електричній помпі не потрібно забезпечувати подачу вручну. Просто натисніть та утримуйте перемикач, щоб забезпечити постійну подачу пари.
Гаряча плита SmartFlow запобігає утворенню конденсату на одязі й на 100% безпечна для будь-яких, навіть делікатних тканин.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.
Відпарювач можна просто встановити на платформу. Це легке і безпечне положення для пристрою.
Потужна пара усуває запахи сигаретного диму, їжі та тіла, а також знищує 99,9% бактерій.*
Інноваційна технологія PureSteam кардинально відрізняється від технологій, які використовуються в інших відпарювачах. Завдяки потужності 30 г/хв. струмінь пари глибше проникає в тканину і дає змогу швидше розпрасовувати складки.
Миттєва готовність до відпарювання. Просто ввімкніть, зачекайте не довше хвилини... і вперед!
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Розмір і вага
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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