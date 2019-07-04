КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
  • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

Більше не доступний

Ручний відпарювач

GC440/47

4.5
| (15) Відгуки | 87% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин.
Переглянути всі переваги

Ідеально підходить для швидкого догляду та делікатних тканин

Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

  • 1500 Вт, до 30 г/хв.

  • Технологія PureSteam

  • Надзвичайно великий резервуар для води

  • Функція «2-в-1»

Технологія PureSteam для завжди потужної постійної подачі пари

Технологія PureSteam для завжди потужної постійної подачі пари

Технологія PureSteam – це інноваційна технологія, яка запобігає накопиченню накипу навколо двигуна подачі пари. Завдяки їй Ви роками зможете користуватися потужною постійною подачею пари.

Вертикальне і горизонтальне відпарювання 2-в-1 для кращих результатів

Вертикальне і горизонтальне відпарювання 2-в-1 для кращих результатів

Функція 2-в-1 дає змогу виконувати як вертикальне, так і горизонтальне відпарювання. Під час горизонтального відпарювання на рівній поверхні Ви отримаєте кращі результати, особливо у таких складних місцях, як комірці та манжети.

Швидке видалення накипу

Швидке видалення накипу

Завдяки швидкому видалення накипу пристрій прослужить довше без зменшення ефективності відпарювання.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

15

Відгуки

87%

рекомендують цей виріб

3

04/07/2019

Україна

Україна

Супер для швидкого прасування одягу

Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

01/07/2019

Україна

Україна

Отличный отпариватель!

Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

10/04/2019

Україна

Україна

Чудовий девайс:)

Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.