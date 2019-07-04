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Більше не доступний
1500 Вт, до 30 г/хв.
Технологія PureSteam
Надзвичайно великий резервуар для води
Функція «2-в-1»
Технологія PureSteam – це інноваційна технологія, яка запобігає накопиченню накипу навколо двигуна подачі пари. Завдяки їй Ви роками зможете користуватися потужною постійною подачею пари.
Функція 2-в-1 дає змогу виконувати як вертикальне, так і горизонтальне відпарювання. Під час горизонтального відпарювання на рівній поверхні Ви отримаєте кращі результати, особливо у таких складних місцях, як комірці та манжети.
Завдяки швидкому видалення накипу пристрій прослужить довше без зменшення ефективності відпарювання.
Нагороди
4.5
з 5
15
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
vpod
04/07/2019
Україна
Супер для швидкого прасування одягу
Чудово відпарювати сорочки, сукні, блузки з легкої тканини. Єдине, що передумовою для відпарювання, є те що річ була акуратно розвішана після прання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Оксана1979
01/07/2019
Україна
Отличный отпариватель!
Купила отпариватель - и влюбилась в него! Так удобно! Мне пришлось обходиться без утюга, так вот этот малыш очень здорово выручал. Отпаривать им легко и просто - струя пара постоянная, без брызг. Кроме того его нагревающаяся подошва использовалась мной как утюжок в случаях, если без утюга - ну никак... Короче говоря я рекомендую этот продукт с удовольствием.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Juluetta
10/04/2019
Україна
Чудовий девайс:)
Відпарювач навіть не ховаємо, завжди на поготові! Гарна пара, досить великий контейнер для води, гарний дизайн:) Для основної глажки звісно ні, а освіжить-самий раз:)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про GC440/47 Ручний відпарювач
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.