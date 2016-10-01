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    Ручний відпарювач

    GC440/47
    Загальна оцінка / 5
    • Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу
      -{discount-value}

      Ручний відпарювач

      GC440/47
      Загальна оцінка / 5

      Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

      Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ручний відпарювач

      Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

      Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги

      Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

      Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Ручний відпарювач

      Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

      Завдяки інноваційній технології PureSteam та швидкому очищенню від накипу, новий підпарювач для одягу StyleTouch забезпечує потужне відпарювання на роки! Швидке, безпечне та легке застосування – ідеально підходить для прасування "в останній момент" та делікатних тканин. Переглянути усі переваги

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        Ручний відпарювач

        Ручний відпарювач

        - {discount-value}

        Усього:

        Новий необхідний пристрій для Вашого гардеробу

        Ідеально підходить для швидкого догляду та делікатних тканин

        • 1500 Вт, до 30 г/хв.
        • Технологія PureSteam
        • Надзвичайно великий резервуар для води
        • Функція 2-в-1
        Технологія PureSteam для завжди потужної постійної подачі пари

        Технологія PureSteam для завжди потужної постійної подачі пари

        Технологія PureSteam – це інноваційна технологія, яка запобігає накопиченню накипу навколо двигуна подачі пари. Завдяки їй Ви роками зможете користуватися потужною постійною подачею пари.

        Вертикальне і горизонтальне відпарювання 2-в-1 для кращих результатів

        Вертикальне і горизонтальне відпарювання 2-в-1 для кращих результатів

        Функція 2-в-1 дає змогу виконувати як вертикальне, так і горизонтальне відпарювання. Під час горизонтального відпарювання на рівній поверхні Ви отримаєте кращі результати, особливо у таких складних місцях, як комірці та манжети.

        Швидке видалення накипу

        Швидке видалення накипу

        Завдяки швидкому видалення накипу пристрій прослужить довше без зменшення ефективності відпарювання.

        Великий резервуар для води для тривалішого відпарювання

        Великий резервуар для води для тривалішого відпарювання

        Резервуар для води ємністю 200 мл дає змогу відпарювати по 3 речі за один раз. Достатньо для того, щоб швидко впорядкувати одяг, перш ніж вийти з дому!

        Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

        Автоматична постійна подача пари завдяки електричній помпі

        Завдяки електричній помпі не потрібно забезпечувати подачу вручну. Просто натисніть та утримуйте перемикач, щоб забезпечити постійну подачу пари.

        Гаряча плита SmartFlow для запобігання появі вологих плям

        Гаряча плита SmartFlow для запобігання появі вологих плям

        Гаряча плита SmartFlow запобігає утворенню конденсату на одязі й на 100% безпечна для будь-яких, навіть делікатних тканин.

        Безпечний для усіх делікатних тканин, таких як шовк

        Безпечний для усіх делікатних тканин, таких як шовк

        Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.

        Безпечне встановлення на платформу

        Безпечне встановлення на платформу

        Відпарювач можна просто встановити на платформу. Це легке і безпечне положення для пристрою.

        Потужна пара усуває запахи і знищує 99,9% бактерій

        Потужна пара усуває запахи і знищує 99,9% бактерій

        Потужна пара усуває запахи сигаретного диму, їжі та тіла, а також знищує 99,9% бактерій.*

        Потужніша пара до 30 г/хв. для швидших результатів

        Потужніша пара до 30 г/хв. для швидших результатів

        Інноваційна технологія PureSteam кардинально відрізняється від технологій, які використовуються в інших відпарювачах. Завдяки потужності 30 г/хв. струмінь пари глибше проникає в тканину і дає змогу швидше розпрасовувати складки.

        Готовність за 60 секунд

        Готовність за 60 секунд

        Миттєва готовність до відпарювання. Просто ввімкніть, зачекайте не довше хвилини... і вперед!

        Технічні характеристики

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          200  ml
          Колір
          Рожевий
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Перемикач "увімк./вимк."
          Так
          Щітка
          Так
          Доливання води будь-коли під час використання
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          2  m
          Технологія PureSteam
          Так
          Готовність до використання
          Світловий індикатор

        • Швидке усунення складок

          Функція 2-в-1
          Так
          Потужність
          1500  W
          Постійна подача пари
          До 30  g/min
          Напруга
          240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Готовність до використання
          1  min
          Керування пуском пари
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Вбудований контейнер для накипу

        • Розмір і вага

          Розміри упаковки (ШхВхД)
          32 x 22 x 17  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          30 x 17 x 13  cm
          Загальна вага з упаковкою
          0,9  kg

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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              • * Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.

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