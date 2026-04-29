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Ручний відпарювач

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Ручний відпарювач

GC440/47

Ручний відпарювач

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips Handheld garment steamer GC440/47 - English (US)

  • PDF файл, 285 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips Handheld garment steamer GC440/47

  • PDF файл, 413.3 kB
  • 24 March 2026

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