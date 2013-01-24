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    Azur

    Парова праска

    GC4420/02
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужність та точність Потужність та точність Потужність та точність
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      Azur Парова праска

      GC4420/02
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужність та точність

      Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Azur Парова праска

      Потужність та точність

      Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

      Потужність та точність

      Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Azur Парова праска

      Потужність та точність

      Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб! Переглянути усі переваги

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        Azur

        Azur

        Парова праска

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Потужність та точність

        Праска з надзвичайною парою, надзвичайним ковзанням

        • Пара 40 г/хв.; паровий удар 100 г
        • Підошва SteamGlide Plus
        • Безпечне автоматичне вимкнення
        • 2400 Вт
        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – підошва Philips найкращої якості

        Підошва SteamGlide – це найкраща підошва Philips для Вашої парової праски. Вона чудово захищена від подряпин, легко ковзає та чиститься.

        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском

        Потужність 2400 Вт забезпечує постійну подачу пари під високим тиском.

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Завдяки паровому удару до 100 г можна легко розпрасувати важкі складки

        Паровий удар до 100 г для швидкого розпрасовування навіть найскладніших складок.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Постійна подача пари до 40 г/хв.

        Парова праска Philips із постійною подачею пари до 40 г/хв. подає саме ту кількість пари, яка допоможе ефективно розпрасувати всі складки.

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу запобігає утворенню накипу

        Подвійна система очищення від накипу Вашої парової праски Philips запобігає утворенню накипу завдяки використанню таблеток проти накипу та простій у застосуванні функції очищення від накипу.

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Паровий носик дозволяє обробляти парою важкодоступні місця

        Унікальний паровий носик цієї праски Philips поєднує особливим чином загострену передню частину підошви зі спеціальними видовженими отворами для пари на кінчику, що забезпечує доступ навіть до найменших та найважчих ділянок з метою отримання найкращих результатів прасування.

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" запобігає утворенню плям під час прасування

        Система "крапля-стоп" у Вашій паровій прасці Philips дозволяє прасувати делікатні тканини за низької температури і не хвилюватися про плями від води.

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного автовимкнення для безпеки у використанні

        Система електронного вимкнення автоматично вимикає праску, коли нею перестали прасувати або перевернули.

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Надзвичайно довгий шнур (3 м) для максимального доступу

        Завдяки надзвичайно довгому шнуру (3 м) праски Philips можна легко досягти до самого краю прасувальної дошки – і навіть далі!

        Технічні характеристики

        • Швидке та потужне усування складок

          Паровий удар
          100 g
          Розпилення
          Так
          Подача пари
          Так
          Ємність резервуара для води
          350 ml
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Довжина шнура живлення
          3 m
          Напруга
          220–240 V
          Розміри виробу
          30,3 x 12 x 15,2 cm
          Система "крапля-стоп"
          Так
          Потужність
          2400 W
          Паровий носик
          Так
          Постійна подача пари
          40 г/хв.
          Вага праски
          1,55 kg
          Підошва
          SteamGlide
          Різноманітні налаштування пари
          Так

        • Очищення від накипу

          Рішення для очищення від накипу
          Подвійна система активного очищення від накипу
          Підходить для води з крана
          Так

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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