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Azur Парова праска

Більше не доступний

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AzurПарова праска

GC4420/02

Azur Парова праска

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF файл, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб!

  • PDF файл
  • 27 June 2026

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