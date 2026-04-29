Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Прасування
Усі серії
Azur Парова праска
Більше не доступний
Підтримка
GC4420/02
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
User Manual Philips Azur Steam iron
Для легшого та гладкішого прасування необхідне найкраще поєднання можливостей ковзання та потужного відпарювання. Ця праска Philips із підошвою SteamGlide забезпечує й те, й інше у найкращий спосіб!
Серія 500Машинка для видалення ковтунців
Машинка для видалення ковтунців
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти