Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.* Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.* Переглянути усі переваги
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.
Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування
Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.
Вдосконалена технологія створення пари легко руйнує накип і збирає у 5 разів більше накипу* в контейнері. Завдяки функції швидкого видалення накипу контейнер можна легко вийняти і спорожнити за 15 секунд для тривалої ефективності відпарювання щодня.
Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.
Завдяки спеціальній конструкції для максимального проникнення пари тепер крізь тканину проходить на 20%* більше пари для швидшого досягнення чудових результатів.
Технологія
Швидке усунення складок
Легкість у використанні
Видалення накипу
Розмір і вага
Гарантія
Екологічність
GC026/00
GC026/30
GC026/80