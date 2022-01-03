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  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

Більше не доступний

Azur AdvancedПарова праска з технологією OptimalTEMP

GC4934/30

4.6
| (57) Відгуки | 91% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.*
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Не пропалить ваші речі

Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

  • 3000 Вт

  • Постійна подача пари 55 г/хв

  • Паровий удар 230 г

  • Підошва SteamGlide Plus

Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

Подача 55 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

Подача 55 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.

Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.6

з 5

57

Відгуки

91%

рекомендують цей виріб

3
2

03/01/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Бомба-ракета

Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

30/10/2021

Україна

Україна

Найкраща праска, яка у мене була

Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

28/10/2021

Україна

Україна

Бережно прасує навіть делікатні тканини.

Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP

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      Примітки

      1. Усі тканини, які можна прасувати

      2. Порівняно з GC4910