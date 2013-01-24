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Azur Advanced

Парова праска з технологією OptimalTEMP

GC4934/30
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Загальна оцінка / 5
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  • Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше* Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше* Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*
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    Azur Advanced Парова праска з технологією OptimalTEMP

    GC4934/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

    Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.* Переглянути усі переваги

    Azur Advanced Парова праска з технологією OptimalTEMP

    Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

    Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без ризику спалити речі* завдяки технології OptimalTEMP та подачі пари, яка тепер на 20% глибше проникає у тканину для швидшого усунення складок.* Переглянути усі переваги

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      Праска нового покоління забезпечує чудові результати швидше*

      Не пропалить Ваші речі

      • 3000 Вт
      • Постійна подача пари 55 г/хв.
      • Паровий удар 230 г
      • Підошва SteamGlide Plus
      Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

      Підошва SteamGlide Plus для відмінного легкого ковзання

      Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.

      Подача 55 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

      Подача 55 г пари забезпечує проходження крізь тканину на 20% більше пари*

      Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.

      Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

      Технологія OptimalTEMP: не пропалить Ваші речі, жодних налаштувань

      Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      3000 Вт для швидкого нагрівання та потужного прасування

      Забезпечує швидке нагрівання та потужне функціонування для швидкого прасування

      Паровий удар до 230 г розпрасовує важкі складки

      Паровий удар до 230 г розпрасовує важкі складки

      Глибше проникає у тканину для легшого усунення найважчих складок.

      Швидке видалення накипу за 15 сек. для тривалої ефективності відпарювання

      Швидке видалення накипу за 15 сек. для тривалої ефективності відпарювання

      Вдосконалена технологія створення пари легко руйнує накип і збирає у 5 разів більше накипу* в контейнері. Завдяки функції швидкого видалення накипу контейнер можна легко вийняти і спорожнити за 15 секунд для тривалої ефективності відпарювання щодня.

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Праска вимкнеться сама, якщо її залишити без руху. Будучи на підошві, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд, а на п’яті – через 8 хвилин.

      Пара, що глибоко проникає, для швидшого досягнення чудових результатів

      Завдяки спеціальній конструкції для максимального проникнення пари тепер крізь тканину проходить на 20%* більше пари для швидшого досягнення чудових результатів.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Технологія OptimalTEMP
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        55  г/хв.
        Потужність
        3000  Вт
        Паровий удар
        230  г
        Вертикальне відпарювання
        Так

      • Легкість у використанні

        Назва підошви
        SteamGlide Plus
        Ємність резервуара для води
        330  мл
        Додаткова стійкість на п’яті
        Так
        Довжина шнура живлення
        2,5  м
        Система "крапля-стоп"
        Так
        Надзвичайно великий отвір для наливання води
        Так
        Автоматичне вимкнення
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Швидке видалення накипу

      • Розмір і вага

        Розміри виробу (ШxВxД)
        33,3 x 17,5 x 13,5  см

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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            • Усі тканини, які можна прасувати
            • Порівняно з GC4910

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