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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
3000 Вт
Постійна подача пари 55 г/хв
Паровий удар 230 г
Підошва SteamGlide Plus
Наша ексклюзивна підошва SteamGlide Plus із вдосконаленим титановим шаром та 6-шаровим покриттям забезпечує відмінне ковзання по тканині. Підошва має захист від прилипання та подряпин і її легко чистити.
Завдяки потужній та постійній подачі пари тепер крізь тканину проходить на 20% більше пари для швидшого усунення складок.
Ми гарантуємо, що завдяки технології OptimalTEMP ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Ви можете безпечно прасувати всі типи тканин – джинс, шовк, льон, кашемір – у довільному порядку та без жодного налаштування температури або попереднього сортування одягу. Парова праска Philips із технологією OptimalTEMP забезпечує легше та швидше прасування. Праска протестована незалежними експертами текстильної галузі.
Нагороди
4.6
з 5
57
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
VPerec
03/01/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Бомба-ракета
Дуже сучасна праска! Сама підбирає температуру прасування. Не залишає на речах бруду з накипу.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Victoriia_m7
30/10/2021
Україна
Найкраща праска, яка у мене була
Давно хотіла праску, за допомогою якої я зможу швидко та якісно попрасувати одяг чоловіка з великою кількістю кишень. Ця праска просто ідеально підходить для цієї мети, а прасувати інші речі нею просто задоволення. Праска не занадто важка, швидко нагрівається, зручна у руці.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Марися
28/10/2021
Україна
Бережно прасує навіть делікатні тканини.
Користуюсь приблизно пів року. Дуже хороша праска. не потрібно регулювати температуру і тип тканин. Він зробить це за вас. А режим пари можна налаштувати самому на свій смак. Паровий удар доволі потужний. Праска ковзає дуже добре. Не пошкоджує делікатні тканини і гарно розгладжує навіть грубі речі.Має гарний зовнішній виглядРекомендую!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Azur Advanced GC4938/20 Парова праска з технологією OptimalTEMP
Усі тканини, які можна прасувати
Порівняно з GC4910