КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня
  • Легке усунення складок щодня

Більше не доступний

EasyTouch PlusВідпарювач для одягу

GC527/20

4.5
| (30) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Легке усунення складок щодня
Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу.
Переглянути всі переваги

Завдяки важливим рішенням для відпарювання

Легке усунення складок щодня

  • 1600 Вт

  • Подача пари до 32 г/хв

  • 5 налаштувань пари

  • Дошка StyleBoard

Охоплюйте більшу площу за один прохід завдяки на 25% більшій* паровій пластині

Охоплюйте більшу площу за один прохід завдяки на 25% більшій* паровій пластині

Цей відпарювач EasyTouch Plus обладнано на 25% більшою паровою пластиною* порівняно з попередніми моделями. Це дозволяє захопити більшу площу тканини за один прохід, що гарантує ефективніше відпарювання одягу.

5 рівнів подачі пари для різних типів тканин

5 рівнів подачі пари для різних типів тканин

Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

Регульована стійка для різних налаштувань висоти

Регульована стійка для різних налаштувань висоти

Вбудована регульована стійка для підвішування одягу в разі використання відпарювача. Її можна розібрати для легкого зберігання.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.5

з 5

30

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

02/11/2021

Україна

Україна

чудовий помічник

чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

31/10/2021

Україна

Україна

Справжній помічник у домі!

Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!

Плюси

Супер!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

Очень понравился!

Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.

Плюси

За

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.

      Примітки

      1. Порівняно з попередньою моделлю GC506