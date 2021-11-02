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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
1600 Вт
Подача пари до 32 г/хв
5 налаштувань пари
Дошка StyleBoard
Цей відпарювач EasyTouch Plus обладнано на 25% більшою паровою пластиною* порівняно з попередніми моделями. Це дозволяє захопити більшу площу тканини за один прохід, що гарантує ефективніше відпарювання одягу.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
Вбудована регульована стійка для підвішування одягу в разі використання відпарювача. Її можна розібрати для легкого зберігання.
Нагороди
4.5
з 5
30
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
kid74
02/11/2021
Україна
чудовий помічник
чудово доповнює праску для щоденного догляду за речами. використовую тільки дістильовану воду та не маю жодних проблем на протязі більш ніж 2 років використання.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
31/10/2021
Україна
Справжній помічник у домі!
Дуже задоволена відпарювачем, є можливість перемикати режим подачи пару, економний, гарно відпарює не тільки літні речі, а й куртки. Користуємося вже 2-й рік, працює без недоліків. Дякую за якісну техніку Philips!
Плюси
Супер!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Alinka17
26/10/2021
Україна
Очень понравился!
Покупала тете отпариватель в магазин,очень удобный в использование и качество товара достойное.благодарю магазин за быструю доставку.
Плюси
За
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про EasyTouch Plus GC527/20 Відпарювач для одягу
Порівняно з попередньою моделлю GC506