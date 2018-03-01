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    EasyTouch Plus

    Відпарювач для одягу

    GC527/20
    Загальна оцінка / 5
    • Легке усунення складок щодня Легке усунення складок щодня Легке усунення складок щодня
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      EasyTouch Plus Відпарювач для одягу

      GC527/20
      Загальна оцінка / 5

      Легке усунення складок щодня

      Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги

      EasyTouch Plus Відпарювач для одягу

      Легке усунення складок щодня

      Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги

      Легке усунення складок щодня

      Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги

      EasyTouch Plus Відпарювач для одягу

      Легке усунення складок щодня

      Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги

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        EasyTouch Plus

        EasyTouch Plus

        Відпарювач для одягу

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        Усього:

        Легке усунення складок щодня

        Завдяки важливим рішенням для відпарювання

        • 1600 Вт
        • Подача пари до 32 г/хв
        • 5 налаштувань пари
        • Дошка StyleBoard
        Охоплюйте більшу площу за один прохід завдяки на 25% більшій* паровій пластині

        Охоплюйте більшу площу за один прохід завдяки на 25% більшій* паровій пластині

        Цей відпарювач EasyTouch Plus обладнано на 25% більшою паровою пластиною* порівняно з попередніми моделями. Це дозволяє захопити більшу площу тканини за один прохід, що гарантує ефективніше відпарювання одягу.

        5 рівнів подачі пари для різних типів тканин

        5 рівнів подачі пари для різних типів тканин

        Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

        Регульована стійка для різних налаштувань висоти

        Регульована стійка для різних налаштувань висоти

        Вбудована регульована стійка для підвішування одягу в разі використання відпарювача. Її можна розібрати для легкого зберігання.

        Спеціальний вішак для одягу

        Спеціальний вішак для одягу

        Спеціальний вішак для одягу дозволяє легко підвішувати одяг, такий як сорочки, плаття та штани, в разі використання відпарювача.

        Рукавичка для додаткового захисту під час відпарювання

        Рукавичка для додаткового захисту під час відпарювання

        У комплекті рукавичка для захисту руки під час відпарювання.

        Функція легкого видалення накипу для подовження терміну служби виробу

        Функція легкого видалення накипу для подовження терміну служби виробу

        Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу.

        Щітка для тканини для глибшого проникнення пари у грубу тканину

        Щітка для тканини для глибшого проникнення пари у грубу тканину

        Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.

        Великий знімний резервуар для води для легкого наповнення у будь-який час

        Великий знімний резервуар для води для легкого наповнення у будь-який час

        Великий, знімний, прозорий резервуар для води підходить для тривалого відпарювання. Легке наповнення завдяки великому отвору для наливання води.

        Робити складки – легко за допомогою насадки для плісирування

        Робити складки – легко за допомогою насадки для плісирування

        Робити складки – легко за допомогою насадки для плісирування.

        Потужна постійна подача пари для ефективного усунення складок

        Потужна постійна подача пари для ефективного усунення складок

        Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

        Підставка для легкого досягнення блискучих результатів

        Підставка для легкого досягнення блискучих результатів

        Підтримка під час відпарювання важлива для досягнення кращих результатів. Завдяки додатковій підставці тепер легше досягнути блискучих результатів.

        Безпечний для усіх типів тканин

        Безпечний для усіх типів тканин

        Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.

        Технічні характеристики

        • Аксесуари в комплекті

          Регульована стійка
          Так
          Ємність резервуара для води
          1600  ml
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Щітка
          Так
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Вмонтований штекер
          Так
          Насадка для плісирування
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Підставка
          Так
          Вішак для одягу із затискачами для штанів
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          1600  W
          Постійна подача пари
          32  g/min
          Напруга
          220–240  V
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Готовність до використання
          &lt;1  min
          Регульована пара
          5  levels

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Легке видалення накипу

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          100% перероблений папір

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

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