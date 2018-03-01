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Легке усунення складок щодня
Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке усунення складок щодня
Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги
Легке усунення складок щодня
Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легке усунення складок щодня
Відпарювач для одягу Philips EasyTouch Plus створено для легкого усунення складок щодня. Завдяки широкому ряду важливих рішень для відпарювання це ідеальний пристрій для швидкого догляду, делікатного та важкого для прасування одягу. Переглянути усі переваги
Відпарювач для одягу
Усього:
Цей відпарювач EasyTouch Plus обладнано на 25% більшою паровою пластиною* порівняно з попередніми моделями. Це дозволяє захопити більшу площу тканини за один прохід, що гарантує ефективніше відпарювання одягу.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
Вбудована регульована стійка для підвішування одягу в разі використання відпарювача. Її можна розібрати для легкого зберігання.
Спеціальний вішак для одягу дозволяє легко підвішувати одяг, такий як сорочки, плаття та штани, в разі використання відпарювача.
У комплекті рукавичка для захисту руки під час відпарювання.
Подовжіть термін експлуатації пристрою, регулярно використовуючи функцію легкого видалення накипу.
Використовуйте щітку для відпарювання грубіших тканин (наприклад, пальт), щоб забезпечити краще проникнення пари та кращий результат.
Великий, знімний, прозорий резервуар для води підходить для тривалого відпарювання. Легке наповнення завдяки великому отвору для наливання води.
Робити складки – легко за допомогою насадки для плісирування.
Потужна постійна подача пари з насадок дає змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Підтримка під час відпарювання важлива для досягнення кращих результатів. Завдяки додатковій підставці тепер легше досягнути блискучих результатів.
Відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин. Це ідеальне рішення для делікатних тканин, зокрема шовку та кашеміру.
Аксесуари в комплекті
Швидке усунення складок
Видалення накипу
Екологічність
Гарантія
GC026/80
GC026/30
GC026/00
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