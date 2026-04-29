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EasyTouch Plus Відпарювач для одягу

Більше не доступний

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EasyTouch PlusВідпарювач для одягу

GC527/20

EasyTouch Plus Відпарювач для одягу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips EasyTouch Plus Garment Steamer GC527/20 - English (US)

  • PDF файл, 953.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips EasyTouch Plus Garment Steamer

  • PDF файл, 2.6 MB
  • 13 March 2026

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