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  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою
  • Відновлення делікатного одягу парою

Більше не доступний

ClearTouchВідпарювач для одягу

GC536/35

4.4
| (32) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Відновлення делікатного одягу парою
Новий відпарювач для одягу Philips ClearTouch створено для безпечного та легкого усунення складок з делікатних та складних для прасування тканин. Його унікальна конструкція, розумні функції та потужна пара гарантують безпечне та легке освіження одягу.
Переглянути всі переваги

Створено для потужної ефективності та зручності

Відновлення делікатного одягу парою

  • 2000 Вт

  • Функція блокування вішака, 3 рівні

  • Вішак

  • Насадка для плісирування, рукавичка

Надзвичайно потужна пара

Надзвичайно потужна пара

Потужні струмені пари з насадок дають змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.

Три рівні подачі пари

Три рівні подачі пари

Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

Дуже велика парова пластина з нержавіючої сталі для швидших результатів

Дуже велика парова пластина з нержавіючої сталі для швидших результатів

У головці відпарювача є велика парова пластина з нержавіючої сталі, що забезпечує швидше прасування.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.4

з 5

32

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

1

19/06/2020

България

България

Удобен и бърз

Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.

Плюси

Бързина

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара

10/10/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro žehlení košil

Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů

17/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Savseno brzo glacanje

Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru

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      Примітки

      1. Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.