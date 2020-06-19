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Розширена гарантія 3 роки
Більше не доступний
2000 Вт
Функція блокування вішака, 3 рівні
Вішак
Насадка для плісирування, рукавичка
Потужні струмені пари з насадок дають змогу розгладжувати складки всього кількома рухами.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
У головці відпарювача є велика парова пластина з нержавіючої сталі, що забезпечує швидше прасування.
Нагороди
4.4
з 5
32
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Megan917
19/06/2020
България
Удобен и бърз
Удобно, бързо и лесно се работи с него. Печели ми много време.
Плюси
Бързина
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Уред за гладене с пара
Bodie
10/10/2017
Česká republika
Perfektní pro žehlení košil
Je vhodné prádlo vyprat v aviváži, aby bylo měkké a zároveň je nenechat přeschnout
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Ruční napařovač oděvů
Martina30
17/08/2016
Hrvatska
Savseno brzo glacanje
Odlican, brzo ukljucivanje,brzo glacanje, pogodno za sve materijale,osvjezava odjecu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ClearTouch GC536/35 Uređaj za glačanje na paru
Протестовано незалежною організацією на предмет наявності бактерій таких типів, як кишкова паличка 8099, золотистий стафілокок ATCC 6538, кандіда біліюча ATCC 10231 через 8 хвилин відпарювання.