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ClearTouch Відпарювач для одягу

Більше не доступний

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ClearTouchВідпарювач для одягу

GC536/35

ClearTouch Відпарювач для одягу

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Important Information Manual Philips ClearTouch Garment Steamer

  • PDF файл, 462.3 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ClearTouch Garment Steamer GC536/35

  • PDF файл, 4.1 MB
  • 13 March 2026

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