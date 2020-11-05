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Професійні результати для усіх типів тканин*
Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу.
1800 Вт
5 рівнів подачі пари
Подвійна стійка з вішаком для одягу
РК дисплей, 5 аксесуарів
Відпарювач для одягу включає вбудовані рішення для ефективності, зокрема кнопки з ножним керуванням, автоматичний змотувач шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функцію нахилу й перетягування для забезпечення ефективності й зручності від початку до кінця.
Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.
Використовуйте щітку, льняну накладку, насадку для плісирування та пристосування для комірця для виняткових результатів, а також рукавичку для додаткової безпеки.
Нагороди
5.0
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
davbog1986
05/11/2020
Україна
Дуже задоволена
Відпарювач дуже хороший, за мить все вирівняє, на будь якій висоті.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Дата використання 2018-11-05
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Дата використання 2018-11-05
Ната
01/04/2019
Україна
Супер
Я очень довольна. Идеально гладит все вещи. Рекомендую.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари
одяг із тканин, які зазвичай використовуються в Китаї