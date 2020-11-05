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  • Standard Product Photo Philips ProTouch Steam generator iron GC670/05
  • Product Detail Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Product in Use Photo Philips ProTouch Steam generator iron
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Steam generator iron

Більше не доступний

ProTouchПраска з генератором пари

GC670/05

5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Професійні результати для усіх типів тканин*

Розумні рішення, такі як кнопки з ножним керуванням, зйомний резервуар для води, автоматичне змотування шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функція нахилу й перетягування, забезпечують високу ефективність усунення складок за допомогою цього відпарювача для одягу.

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Створено для найкращої ефективності та зручності

Професійні результати для усіх типів тканин*

  • 1800 Вт

  • 5 рівнів подачі пари

  • Подвійна стійка з вішаком для одягу

  • РК дисплей, 5 аксесуарів

Вбудовані рішення для ефективності

Вбудовані рішення для ефективності

Відпарювач для одягу включає вбудовані рішення для ефективності, зокрема кнопки з ножним керуванням, автоматичний змотувач шнура, відділення для зберігання аксесуарів та функцію нахилу й перетягування для забезпечення ефективності й зручності від початку до кінця.

5 рівнів подачі пари для різних типів одягу

5 рівнів подачі пари для різних типів одягу

Налаштуйте потрібний рівень подачі пари для оптимальних результатів прасування різного одягу.

Широкий вибір аксесуарів для виняткових результатів

Широкий вибір аксесуарів для виняткових результатів

Використовуйте щітку, льняну накладку, насадку для плісирування та пристосування для комірця для виняткових результатів, а також рукавичку для додаткової безпеки.

Технічні характеристики

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Запасні частини та аксесуари

Нагороди

  • Зображення VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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5.0

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Відпарювач дуже хороший, за мить все вирівняє, на будь якій висоті.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Дата використання 2018-11-05

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Дата використання 2018-11-05

01/04/2019

Україна

Україна

Супер

Я очень довольна. Идеально гладит все вещи. Рекомендую.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про ProTouch GC670/05 Праска з генератором пари

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Примітки

  1. одяг із тканин, які зазвичай використовуються в Китаї