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ProTouch Праска з генератором пари

Більше не доступний

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ProTouchПраска з генератором пари

GC670/05

ProTouch Праска з генератором пари

Більше не доступний

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Інструкції і документація

EU Declaration of conformity Philips ProTouch Steam generator iron GC670/05 - English (US)

  • PDF файл, 123.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips ProTouch Garment Steamer - English (US)

  • PDF файл, 4.8 MB
  • 13 March 2026

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