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PerfectCare Elite Plus

Парогенератор

GC9660/30
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  • Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою
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    PerfectCare Elite Plus Парогенератор

    GC9660/30
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою

    PerfectCare Elite Plus – це найпотужніший та найшвидший парогенератор у світі, з ультралегкою праскою та інтелектуальною автоматичною подачею пари для максимальної зручності. Не потребує налаштування температури і не пропалить Ваші речі. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    PerfectCare Elite Plus Парогенератор

    Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою

    PerfectCare Elite Plus – це найпотужніший та найшвидший парогенератор у світі, з ультралегкою праскою та інтелектуальною автоматичною подачею пари для максимальної зручності. Не потребує налаштування температури і не пропалить Ваші речі. Переглянути усі переваги

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      Найшвидша, найпотужніша праска* просто стала розумнішою

      З інтелектуальною автоматичною подачею пари

      • Паровий удар до 520 г
      • Зйомний резервуар для води на 1,8 л
      • Технологія OptimalTEMP
      • Інтелектуальна автоматична подача пари
      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

      Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

      Не пропалить Ваші речі

      Не пропалить Ваші речі

      Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна пара для максимального усунення складок

      Потужна і постійна подача пари допоможе легко розпрасувати навіть речі з найгрубшої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Ця додаткова пара також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

      Інтелектуальна автоматична подача пари для швидшого, легшого прасування

      Інтелектуальна автоматична подача пари для швидшого, легшого прасування

      Наш інтелектуальний датчик DynamiQ точно знає, коли і як праска рухається, забезпечуючи потужну подачу пари там, де вона найбільше потрібна, для легшого прасування та швидших результатів.

      Легка та зручна в користуванні праска

      Легка та зручна в користуванні праска

      Праска вражаюче легка і зручна в користуванні, легко ковзає і не створює відчуття втоми в зап’ястку. Крім того, її мінімальна вага робить вертикальне відпарювання занавісок та підвішеного одягу легким та ефективним.

      Підошва T-ionicGlide, відмінне ковзання та надійність

      Підошва T-ionicGlide, відмінне ковзання та надійність

      T-ionicGlide – це наша найкраща підошва для відмінного ковзання та максимальної стійкості до подряпин. Її платформа з нержавіючої сталі вдвічі міцніша за звичайну алюмінієву платформу, а наше запатентоване 6-шарове покриття із вдосконаленим титановим шаром забезпечує легке ковзання для найшвидших результатів.

      Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

      Проста й ефективна система видалення накипу для тривалого терміну служби

      Регулярне видалення накипу захищає праску, подовжує її термін експлуатації і забезпечує найкращу ефективність відпарювання. Наша ексклюзивна система легкого видалення накипу постійно збирає накип, а індикатор та аудіосигнал повідомляють про необхідність спорожнення. Просто вийміть штекер і дайте воді та часткам накипу витекти.

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення спрацьовує в разі тимчасового припинення прасування

      Функція автоматичного вимкнення автоматично вимикає парогенератор, якщо ним не користуватися кілька хвилин. Це дає змогу економити електроенергію та не хвилюватися зайвий раз.

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксатор для безпечного та легкого транспортування

      Фіксуйте надійно праску на платформі для легкого перенесення у будинку і запобігання випадковому торканню гарячої підошви.

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію в екорежимі

      Заощаджуйте електроенергію та отримуйте ті самі чудові результати. Економний режим зменшує споживання енергії для одягу, що потребує менше пари.

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Великий зйомний резервуар для легкого наповнення водою

      Прозорий резервуар для води на 1,8 л забезпечує 2 години безперервного використання. Коли резервуар для води спорожниться, про це нагадає індикатор; його можна легко наповнити під краном у будь-який час через великі дверцята для наповнення.

      Технічні характеристики

      • Технологія

        Датчик автоподачі пари
        Так
        Циклонна парова камера
        Так
        Для усіх тканин, які можна прасувати
        Так
        Не пропалить Ваші речі
        Так
        Налаштовувати температуру не потрібно
        Так
        Технологія OptimalTEMP
        Так
        Розумний процесор
        Так
        DynamiQ
        Так

      • Швидке усунення складок

        Постійна подача пари
        До 155  г/хв.
        Потужність
        Макс. 2700  Вт
        Тиск
        Макс. 7,5 бар
        Готовність до використання
        2  хв.
        Паровий удар
        До 520  г
        Керування пуском пари
        Так
        Вертикальне відпарювання
        Так
        Напруга
        220–240  В

      • Легкість у використанні

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
        Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
        Ефективність ковзання підошви
        5  зірок
        Назва підошви
        T-ionicGlide
        Ємність резервуара для води
        1800  мл
        Зйомний резервуар для води
        Так
        Довжина шланга
        1,7  м
        Сигнал про низький рівень води
        Так
        Довжина шнура живлення
        1,8  м
        Точний паровий носик
        Так
        Готовність до використання
        Звуковий індикатор
        Доливання води будь-коли під час використання
        Так
        Безпечне автоматичне вимкнення
        Так
        Стійкість підошви до подряпин
        5  зірок
        Можна використовувати водопровідну воду
        Так

      • Видалення накипу

        Видалення накипу та очищення
        Вдосконалена функція легкого видалення накипу
        Нагадування про видалення накипу
        Індикатор

      • Зберігання

        Фіксатор для транспортування
        Для транспортування і безпеки
        Зберігання шланга
        Відділення для зберігання шланга

      • Розмір і вага

        Розміри упаковки (ШхВхД)
        31 x 35 x 51  см
        Розміри виробу (ШxВxД)
        23,3 x 28,5 x 45,3  см
        Загальна вага з упаковкою
        7,3  кг
        Вага праски
        0,8  кг
        Вага праски з платформою
        5,1  кг

      • Гарантія

        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Так

      • Екологічність

        Енергоощадний режим
        Так
        Економія енергії*
        50  %
        Упаковка пристрою
        100% придатна для переробки
        Посібник користувача
        100% перероблений папір

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            • подача пари (норма IEC60311), в порівнянні з 10 найпопулярнішими парогенераторами; протестовано у квітні 2017 р.

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