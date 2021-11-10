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  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
  • Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування

Більше не доступний

PerfectCare Elite PlusПарогенератор

GC9660/30

4.8
| (435) Відгуки | 96% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування
PerfectCare Elite Plus – це парогенератор, який забезпечує легше прасування та швидші результати завдяки ультралегкій прасці та інтелектуальній автоматичній подачі пари для гарантування максимальної зручності. Не потребує налаштування температури і не пропалить ваші речі.
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Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування

Інтелектуальна автоматична подача пари: швидше й легше прасування

  • Паровий удар до 520 г

  • Знімний резервуар для води на 1,8 л

  • Технологія OptimalTEMP

  • Інтелектуальна автоматична подача пари

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Технологія OptimalTEMP, не потрібно налаштовувати температуру

Прасуйте будь-які речі від джинсів до шовку без налаштування температури. Завдяки технології OptimalTEMP регулятор або налаштування не потрібні. Більше не потрібно попередньо сортувати одяг або чекати на нагрівання та охолодження праски. Праска готова до будь-якої тканини в будь-який час.

Не пропалить ваші речі

Не пропалить ваші речі

Завдяки технології OptimalTEMP ми гарантуємо, що ця праска не спалить жодної тканини, яку можна прасувати. Її навіть можна залишити на одязі або прасувальній дошці. Жодного пошкодження та лиску – гарантовано.

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна пара для максимального усунення складок

Потужна постійна подача пари допоможе легко прасувати навіть речі з найгрубішої тканини. Усувайте важкі складки за допомогою додаткового парового удару. Цей додатковий потік пари також ідеально підходить для вертикального відпарювання для освіження одягу та занавісок.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Відгуки

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4.8

з 5

435

Відгуки

96%

рекомендують цей виріб

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Плюси

Зручність

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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