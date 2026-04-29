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PerfectCare Elite Plus Парогенератор

Більше не доступний

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PerfectCare Elite PlusПарогенератор

GC9660/30

PerfectCare Elite Plus Парогенератор

Більше не доступний

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Інструкції і документація

UK Declaration of Conformity

  • PDF файл, 495.8 kB
  • 13 March 2026

Eco passport Philips PerfectCare Elite Plus Steam generator iron - English (US)

  • PDF файл, 206.2 kB
  • 13 March 2026

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