1000 Вт
Ємність 0,6 л
Автоматичне вимкнення
Система "крапля-стоп"
Через 30 хвилин після заварювання кави кавоварка автоматично вимикається для економії енергії та безпеки відповідно до норм ЄС, які застосовуються до всіх кавоварок у ЄС.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Що таке відгук?
4.6
з 5
27
Відгуки
87%
рекомендують цей виріб
WeBasia
30/08/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Kawa we dwoje lub w pojedynkę
Szukałam małego ekspresu, na którym będę sobie robić kawę. I znalazłam. Warto używać papierowych filtrów, dzięki temu łatwiej się czyści. Bardzo łatwa obsługa, szybko przelewa kawę. A kawa... Pyszna. Polecam z czystym sumieniem
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy
JOA Nieznana
09/07/2025
Polska
Частина акції
Перевірений покупець
Bardzo dobry produkt
Mały zgrabny i bardzo dobrze parzący kawę ekspres. Jestem bardzo zadowolona
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy
Wredot
22/04/2020
Polska
Перевірений покупець
W sam raz na poranną kawę dla 2 osób.
Zajmuje mało miejsca na blacie kuchennym. Odpowiada mi dizajn.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Daily Collection HD7435/20 Ekspres do kawy