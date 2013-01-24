  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Офіційна гарантія

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Viva Collection

    Кавоварка

    HD7502/55
    Загальна оцінка / 5
    • Справжня кава без зусиль Справжня кава без зусиль Справжня кава без зусиль
      -{discount-value}

      Viva Collection Кавоварка

      HD7502/55
      Загальна оцінка / 5

      Справжня кава без зусиль

      Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Кавоварка

      Справжня кава без зусиль

      Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги

      Справжня кава без зусиль

      Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Viva Collection Кавоварка

      Справжня кава без зусиль

      Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Кавоварки із крапельним фільтром

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Viva Collection

        Viva Collection

        Кавоварка

        Усього:

        Справжня кава без зусиль

        Сучасний вигляд, смак на всі часи

        • Зі скляною ємністю
        • Біло-оранжевий
        Скляна ємність зберігає аромат кави

        Скляна ємність зберігає аромат кави

        Ємність для кави Philips виготовлено зі скла і призначено для оптимального збереження аромату кави.

        1000 Вт

        1000 Вт

        Помпа кавоварки Philips швидко приготує каву.

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

        Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

        Ємність на 1,2 літра для 2–15 чашок

        Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.

        Пристосування для шнура

        Для зручного зберігання надзвичайно довгого шнура.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Оранжевий та білий

        • Вага та розміри

          Розміри виробу (Д x Г x В)
          210 x 220 x 310  мм
          Ємність резервуара для води
          1,2  л
          Вага упаковки
          TBD  кг
          Максимальна ємність у чашках кави
          10–15 чашок
          Вага виробу
          1,65  кг

        • Загальні специфікації

          Частини, які можна мити у посудомийній машині
          Так
          Знімний тримач фільтра
          Так
          Пристосування для шнура
          Так

        • Технічні характеристики

          Тип ємності для кави
          Скляна ємність для кави
          Потужність
          1000  Вт
          Довжина шнура
          88  см
          Частота
          50 / 60  Гц
          Напруга
          220–240  В
          Час приготування кави
          < 10  хвилин(-и)

        • Особливості конструкції

          Матеріали
          Поліпропілен / Скляна ємність
          Колір (кольори)
          Так

        • Аксесуари

          У комплекті
          Скляна ємність
          Ємність для кави
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Оплата

            Ми приймаємо наступні способи оплати
            • Оплата при отриманні товару

            Швидкі посилання

            Часті запитання
            Правила та умови
            Знайти замовлення
            Про Philips