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Справжня кава без зусиль
Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжня кава без зусиль
Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги
Справжня кава без зусиль
Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Справжня кава без зусиль
Насолоджуйтесь класичним смаком кави, приготованої з фільтром у домашніх умовах за допомогою цієї надійної та простої в користуванні кавоварки Philips. Відпочивайте з друзями, поки кавоварка Philips працює, наповнюючи помешкання ароматом свіжої кави. Переглянути усі переваги
Кавоварка
Усього:
Ємність для кави Philips виготовлено зі скла і призначено для оптимального збереження аромату кави.
Помпа кавоварки Philips швидко приготує каву.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Ця кавоварка може приготувати від 2 до 10 (великих) / 15 (малих) чашок кави. Це щонайбільше 1,2 літра. Проте, ця кавоварка має компактний дизайн і займає мало місця на Вашій кухні.
Для зручного зберігання надзвичайно довгого шнура.
Конструкція
Вага та розміри
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості конструкції
Аксесуари