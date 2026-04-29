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Viva Collection Кавоварка

Більше не доступний

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Viva CollectionКавоварка

HD7583/50

Viva Collection Кавоварка

Більше не доступний

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Інструкції і документація

User Manual Philips

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання.

  • PDF файл
  • 29 March 2026

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