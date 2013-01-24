Скляна ємність для кавоварки з фільтром
Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Скляна ємність для кавоварки з фільтром
Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги
Скляна ємність для кавоварки з фільтром
Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Скляна ємність для кавоварки з фільтром
Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги
Напівпрозорий резервуар для води показує рівень води у резервуарі.
Світло вказує на те, що кавоварка Philips увімкнена.
Для зручного зберігання надзвичайно довгого шнура.
Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави
Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.
Ємність цієї кавоварки підійде для 1,3 л кави, чого достатньо для 10–15 чашок залежно від їх розміру.
Ручку ємності кавоварки виготовлено так, що її можна зручно та впевнено тримати навіть тоді, коли ємність повна.
Конструкція
Вага та розміри
Загальні специфікації
Технічні характеристики
Особливості конструкції
Аксесуари