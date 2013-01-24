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Viva Collection

Кавоварка

HD7583/50
Загальна оцінка / 5
  • Скляна ємність для кавоварки з фільтром Скляна ємність для кавоварки з фільтром Скляна ємність для кавоварки з фільтром
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    Viva Collection Кавоварка

    HD7583/50
    Загальна оцінка / 5

    Скляна ємність для кавоварки з фільтром

    Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Viva Collection Кавоварка

    Скляна ємність для кавоварки з фільтром

    Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги

    Скляна ємність для кавоварки з фільтром

    Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Viva Collection Кавоварка

    Скляна ємність для кавоварки з фільтром

    Елегантна металева кавоварка Philips, створена для тих, хто шукає просту у використанні та надійну кавоварку. Ця кавоварка вартує вкладених у неї грошей. Її дизайн продуманий та компактний і гарантує зручне зберігання. Переглянути усі переваги

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      Скляна ємність для кавоварки з фільтром

      ємність на 10–15 чашок, компактний дизайн

      • Зі скляною ємністю
      • Срібляста
      Напівпрозорий резервуар для води показує рівень води у резервуарі

      Напівпрозорий резервуар для води показує рівень води у резервуарі

      Напівпрозорий резервуар для води показує рівень води у резервуарі.

      Перемикач живлення з підсвіткою

      Перемикач живлення з підсвіткою

      Світло вказує на те, що кавоварка Philips увімкнена.

      Пристосування для шнура

      Пристосування для шнура

      Для зручного зберігання надзвичайно довгого шнура.

      Система "крапля-стоп"

      Система "крапля-стоп"

      Система "крапля-стоп" дозволяє перервати заварювання, коли потрібно налити чашку кави

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Зручне чищення – частини, які можна мити в посудомийній машині

      Ємність і тримач фільтра можна легко мити у посудомийній машині.

      Знімний коливальний фільтр для легкого користування

      Знімний коливальний фільтр для легкого користування

      Ємність на 1,3 л для 10–15 чашок

      Ємність цієї кавоварки підійде для 1,3 л кави, чого достатньо для 10–15 чашок залежно від їх розміру.

      Зручна ручка, щоб впевнено наливати

      Ручку ємності кавоварки виготовлено так, що її можна зручно та впевнено тримати навіть тоді, коли ємність повна.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Колір
        Сріблястий

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д x Г x В)
        220 x 220 x 290  мм
        Ємність резервуара для води
        1,2  л
        Вага упаковки
        1,94  кг
        Максимальна ємність у чашках кави
        10–15 чашок
        Вага виробу
        1,42  кг

      • Загальні специфікації

        Легке чищення та технічне обслуговування
        Деталі можна мити в посудомийній машині
        Напівпрозорий резервуар для води
        Так
        Перемикач живлення з підсвіткою
        Так
        Частини, які можна мити у посудомийній машині
        Так
        Система запобігання протіканню води
        Так
        Знімний тримач фільтра
        Так
        Пристосування для шнура
        Так
        Неслизька основа
        Так

      • Технічні характеристики

        Тип ємності для кави
        Скляна ємність для кави
        Потужність
        1000  Вт
        Довжина шнура
        88  см
        Напруга
        220–240  В
        Частота
        50 / 60  Гц
        Час приготування кави
        9  хвилин(-и)

      • Особливості конструкції

        Колір (кольори)
        Сріблястий
        Чаша, кришка, штовхач
        Пластик (поліпропілен)

      • Аксесуари

        Ємність
        Так

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