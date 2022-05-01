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    Grind & Brew

    Кавоварка

    HD7767/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
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      Grind & Brew Кавоварка

      HD7767/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги

      Grind & Brew Кавоварка

      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги

      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги

      Grind & Brew Кавоварка

      Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

      Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги

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        Grind & Brew

        Grind & Brew

        Кавоварка

        Усього:

        Чудова кава починається зі свіжомелених зерен

        Просте приготування за допомогою вбудованої кавомолки

        • Вбудована кавомолка
        • Зі скляною ємністю
        • Чорна з металевим
        Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

        Вбудована кавомолка для свіжомеленої кави

        Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.

        Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

        Система "арома-вихор" забезпечує циркуляцію кави для оптимального смаку

        Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.

        Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

        Вибір міцності для приготування кави відповідного смаку

        Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).

        Також підходить для меленої кави

        Також підходить для меленої кави

        Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.

        Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

        Регулятор вибору помелу для налаштування улюбленого смаку

        Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.

        Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

        Легкий вибір налаштувань кави за допомогою регулятора заварювання

        Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.

        Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

        Регульований час збереження тепла від 10 хвилин до 2 годин

        Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" для наповнення чашки кавою в будь-який момент

        Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.

        Індикатор рівня води для легкого наповнення

        Індикатор рівня води для легкого наповнення

        Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.

        Ущільнювач для збереження аромату зберігає зерна свіжими у контейнері

        Ущільнювач для збереження аромату зберігає зерна свіжими у контейнері

        Технічні характеристики

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так

        • Загальні технічні характеристики

          Ємність контейнера для кавових зерен
          350 g
          Виготовлено у
          Китай
          Входить в комплект
          Скляна ємність
          Довжина шнура
          0,85 m
          Колір
          Чорний і металевий
          Напруга
          230 V
          Підходить для
          Цілі кавові зерна, мелена кава
          Розміри упаковки (Ш х Г х В)
          320 x 280 x 505 mm
          Вага з упаковкою
          6,2 kg
          Легке чищення та технічне обслуговування
          • Деталі можна мити в посудомийній машині
          • Знімний тримач фільтра
          Розміри виробу (Ш х Г х В)
          212 x 277 x 440 mm
          Частота
          50 Hz
          Налаштування залежно від напою
          Контроль міцності кави
          Ємність резервуара для води
          1,2 L
          Ємність резервуара для води
          Up to 12 cups
          Налаштування кавомолки
          9
          Простота користування та зручність
          • Дисплей
          • Індикатор рівня води
          • Автоматичне вимкнення
          • Система "крапля-стоп"
          Температура кави
          80–85 degree
          Спеціальні функції
          Арома-вихор
          Бойлери для води
          0
          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Кавові напої
          Фільтр-кава
          Час приготування кави
          10 min

        • Екологічність

          Споживання електроенергії під час заварювання
          1000 W

        • Завершення

          Матеріал основного корпусу
          Нержавіюча сталь і пластик
          Матеріал резервуара для води
          Пластик

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          4,6 kg

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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