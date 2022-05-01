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Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги
Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудова кава починається зі свіжомелених зерен
Насолоджуйтесь чудовим кави з свіжомелених зерен з кавоваркою Philips Grind & Brew з вбудованою кавомолкою. Особлива система дозволяє встановити бажану міцність кави. Переглянути усі переваги
Кавоварка
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Для забезпечення смаку свіжомеленої кави свіжі кавові зерна змелюються перед заварюванням. Ця кавоварка має конічні жорна для оптимального розміру помелу, що гарантує найкращий смак.
Ця "розумна" насадка забезпечує рівномірну циркуляцію кави всередині глека для оптимального та насиченого аромату від першої до останньої чашки.
Налаштовуйте міцність кави (з м’яким смаком, середня або міцна).
Можна також використовувати замість кавових зерен мелену каву. Функція вимкнення кавомолки вимикає кавомолку, і можна просто насипати мелену каву у фільтр.
Приготуйте каву на свій смак, вибравши одне із 9 налаштувань розміру помелу. Виберіть дрібний помел для міцнішої кави або грубий помел для слабшої, м’якої фільтрованої кави.
Завдяки зручному регулятору заварювання можна легко вибирати і встановлювати потрібне налаштування кави, наприклад кількість чашок і міцність кави.
Виберіть час, протягом якого кава повинна залишатися гарячою після приготування. Можна налаштувати час автоматичного вимкнення від 10 хвилин до 2 годин.
Система "крапля-стоп" дає змогу налити каву в чашку до завершення повного циклу приготування кави.
Наповнюйте резервуар для води легко й точно завдяки індикатору рівня води.
Обслуговування
Загальні технічні характеристики
Екологічність
Завершення
Вага та розміри