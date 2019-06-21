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Більше не доступний
HD8649/01
Відчуйте аромат улюблених кавових зерен
Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.
3 напої
Класичний піноутворювач
Чорний
Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.
Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!
Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.
4.3
з 5
4
Відгуки
ADMINISTRAZIA
21/06/2019
Україна
Чудова кавоварка
Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
kravchenkos
02/04/2019
Україна
Чудова кавова машина
Дуже задоволена кавовою машиною. Варить чудову ароматну каву, легка в використанні. Дизайн просто супер!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Veronica
01/04/2019
Україна
Ця кавомашина зручна i проста в корыстуваннi
В мене вже 3 роки ця кавомашина , i працюе далi як годинник .Дуже проста в користуваннi та доглядом . Не тяжка зручна . Два режимы ,експрессо та американо , можна робити пiнку та розiгрiвати молоко i ще просто налити гарячьоi води для чаю наприклад . Якiсть i цiна себе випровдовують . Рекомедую . Якщо буду мiняти то таку саму але сiру :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips