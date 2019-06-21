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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01
  • Emotional Benefit Photo Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01

Більше не доступний

Серія 2000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8649/01

4.3

| (4) Відгуки

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

Немає значення, який сорт кави ви любите: ви зможете відразу змолоти свіжі зерна та зберегти максимум смаку завдяки керамічним жорнам, які не перегрівають зерна. А за допомогою ручного піноутворювача ви зможете прикрасити свою каву густою молочною піною.

Переглянути всі переваги

Повністю керамічні жорна для тривалого терміну служби

Відчуйте аромат улюблених кавових зерен

  • 3 напої

  • Класичний піноутворювач

  • Чорний

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

20 000 чашок найкращої кави завдяки міцним керамічним жорнам

Наші жорна повністю керамічні: вони неймовірно тверді та точні, тож ви можете насолоджуватися свіжою запашною кавою – щонайменше 20 000 чашок.

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся миттєвим приготуванням 3 видів кави

Насолоджуйтеся улюбленою кавою для особливих моментів. Бажаєте еспресо, просто каву чи напій із додаванням молока? Ваша повністю автоматична еспресо кавомашина забезпечить ідеальний результат без зайвої метушні!

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Смачне спінене молоко завдяки класичному піноутворювачу

Класичний піноутворювач розподіляє каву для легкого приготування ніжної молочної піни для капучино. Крім того, класичний піноутворювач складається лише з двох частин, тому його ще й легко чистити.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.3

з 5

4

Відгуки

4
3
1

21/06/2019

Україна

Україна

Чудова кавоварка

Кавовий апарат нам дуже сподобався, нам це-всьому колективу невеликого бухгалтерського відділу підприємства. Працює чудово, не вибагливий, якщо правильно ним користуватись. Що вже говорити про смакові якості натуральної кави, яку він самостійно перемелює і готує. Кава , яку нам пропанує апарат зранку, піднімає настрій , підвищує працездатність працівників. Ми дуже вдячні за можливість користуватись таким апаратом.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

02/04/2019

Україна

Україна

Чудова кавова машина

Дуже задоволена кавовою машиною. Варить чудову ароматну каву, легка в використанні. Дизайн просто супер!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

01/04/2019

Україна

Україна

Ця кавомашина зручна i проста в корыстуваннi

В мене вже 3 роки ця кавомашина , i працюе далi як годинник .Дуже проста в користуваннi та доглядом . Не тяжка зручна . Два режимы ,експрессо та американо , можна робити пiнку та розiгрiвати молоко i ще просто налити гарячьоi води для чаю наприклад . Якiсть i цiна себе випровдовують . Рекомедую . Якщо буду мiняти то таку саму але сiру :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серія 2000 HD8649/01 Автоматична еспресо кавомашина Philips

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