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Серія 2000 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Серія 2000Автоматична еспресо кавомашина Philips

HD8649/01

Серія 2000 Автоматична еспресо кавомашина Philips

Більше не доступний

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Інструкції і документація

Eco passport Philips Xsmall Super-automatic espresso machine - English (US)

  • PDF файл, 182.3 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Super-automatic espresso machine HD8649/01 - English (US)

  • PDF файл, 946.2 kB
  • 13 March 2026

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